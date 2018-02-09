США не смогут внести раскол в Россию своими санкциями, заявил бизнесмен

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США своими санкциями против российского бизнеса не смогут внести раскол в РФ, считает глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

На вопрос, насколько реальна цель США своими санкциям и "кремлёвским списком" внести раскол в предпринимательскую среду в РФ, он ответил: "Я не понимаю до конца составление "кремлевского списка", но раскол сложно внести, потому что мы достаточно активно все вместе работаем".

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятом в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Отвечая на вопрос, переставляют ли эти санкции личный риск, Алекперов сказал: "Ну, конечно, они существенны, потому что в любом разе мы работаем на глобальном рынке".