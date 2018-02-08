Глава "Деловой России" оценил влияние "кремлевского списка" США

СОЧИ, 8 фев — РИА Новости. Члены "Деловой России" и бизнесмены, попавшие в "кремлевский список" Минфина США, спокойно восприняли эту новости, заявил РИА Новости организации глава "Деловой России" Алексей Репик.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"На сегодняшний момент, конечно, любые муссируемые в СМИ истории, связанные с негативными ожиданиями, создают неопределенность. Естественно, все, кто так или иначе могут оказаться в ситуации, связанной с дополнительными ограничениями в свободе их предпринимательской инициативы, возможности работать на тех рынках или с теми партнерами, с которыми сейчас работают, наверное, естественно воспринимают это как крайне негативный фактор", — заявил Репик.

"Мы поговорили в том числе с теми, кто столкнулся с этим у нас, в "Деловой России", с фигурантами, попавшими по критериям в списки. На сегодняшний момент достаточно спокойно", — добавил он. В "кремлевский список" вошли два члена генсовета "Деловой России" — бизнес-омбудсмен Борис Титов и президент "Группы компаний ПИК" Сергей Гордеев.

"При прочих равных это (кремлёвский список — ред.) стало поводом для тех, кто по какой-то причине что-то делать не хочет. Это становится объяснением, почему они это не делают. Но те, кто хотят, они видят вторую часть (документа – ред.), где написано, что данный список не является ни в коей мере санкционным или ограничительным", — подчеркнул Репик.

По его словам, на сегодняшний момент он трактуется контрагентами в две стороны. "Кому надо продолжать работать, они считают, что это не несет и не накладывает никаких ограничений. Кому по каким-то причинам нужно объяснить, почему они не хотят делать, они читают и говорят: "Ну знаете, риски для нас растут", — считает глава "Деловой России".