Минтранс оценил возможное влияние "кремлевского списка" на интерес к России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов пока не видит негативного влияния от включения его и глав ряда транспортных компаний в "кремлевский список" США на интерес иностранных концернов участвовать в транспортных проектах в России и приватизации активов, а также не ждёт, что это скажется на желании зарубежных партнеров финансировать строительство первой в РФ высокосортной железнодорожной магистрали Москва-Казань.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек, в том числе Соколов, главы РЖД Олег Белозеров и "Аэрофлота" Виталий Савельев. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Я этого не заметил на настоящий момент", — сказал Соколов, отвечая на вопрос журналистов, не видит ли он негативного влияния от списка на интерес иностранцев к участию в проектах в РФ или приватизации российских активов.

На вопрос, не ожидает ли министр влияния этого списка в дальнейшем, он ответил: "Поживем-увидим". РФ планирует в 2018 году начать строительство первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали, в частности, интерес к финансированию проекта провялили немецкие и китайские инвесторы.

"Полагаю, что пул инвесторов, который сейчас интересуется ВСМ, явно никак не связывает свои намерения инвестировать с наличием тех или иных списков", — заявил также министр.