Рябков обвинил США в неразборчивом использовании санкций

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. США используют механизм санкций неразборчиво, зачастую не просчитывая разрушительных последствий своих действий, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Накануне вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что Вашингтон скоро обнародует "самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций" в отношении КНДР. По его словам, США продолжат изолировать КНДР до тех пор, пока Пхеньян раз и навсегда не откажется от разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

"Мы неоднократно предостерегали США от опрометчивых шагов, говорили о том, что сейчас надо проявлять крайнюю осторожность, выдержку, осмотрительность и сдержанность. Это относится и к планам проведения военных учений и других военных приготовлений, относится, конечно, и к санкционному нажиму, который по-прежнему представляет собой орудие в руках американских политиков которым они пользуются неразборчиво и, зачастую, не просчитывая разрушительные последствия своих действий", — заявил Рябков, комментируя слова Пенса.