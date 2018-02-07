В МИД рассказали, как США используют санкции

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Москва внимательно отслеживает действия Вашингтона по сдерживанию продвижения военной продукции РФ на традиционных и новых рынках, очевидно, что рестрикции уже стали инструментом недобросовестной экономической конкуренции со стороны США, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов

"Внимательно отслеживаем действия Вашингтона по сдерживанию продвижения нашей продукции военного назначения на рынки как традиционных, так и новых покупателей. Уже всем очевидно, что американцы используют рестрикции как инструмент недобросовестной экономической конкуренции. В случае с ВТС это бьет в том числе и по интересам национальной безопасности стран, заинтересованных в России как стабильном поставщике вооружений. Видим, что санкционная политика Вашингтона встречает неприятие со стороны все большего количества государств, попадающих под ее удар", — заявил Кабулов, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции США на поставки российских вооружений Индии и Пакистану.