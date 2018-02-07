Санкции защищают Россию от резкого оттока капитала, считает Кудрин

СОЧИ, 7 фев — РИА Новости. Повышение ставок ФРС США приведет к выводу капитала с развивающихся рынков, однако из России резкого оттока не будет — она защищена от него санкциями, заявил экс-министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

Американские фондовые индексы в понедельник обвалились на 3,8-4,6%, вслед за ними упали биржевые площадки Азии и Европы. В частности, индекс Московской биржи за вторник потерял 1,7%.

"Предполагается, что реакция произошла на возможности повышения инфляции в ведущих странах, прежде всего в США, и повышения ставки (ФРС — ред.). Конечно, это повлечет некоторый дополнительный отток из развивающихся рынков, в том числе из России", — сказал Кудрин журналистам.

"Но Россия под санкциями, уже такого оттока нет, как у других. Какого-то существенного влияния на наш рынок не произойдет, если начнут расти ставки ФРС", — добавил он.