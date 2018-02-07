Последствия санкций против госдолга России преувеличены, считает сенатор

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Негативные последствия американских санкций против госдолга России преувеличены. Существенного влияния на российскую экономику в целом или на стабильность финансового сектора они не окажут, заявил РИА Новости в среду первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Николай Журавлев.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые санкции, которые ведомство предложило конгрессу, не направлены на суверенный долг России. По его словам, США делают упор на соответствующие санкции в отношении плохих лиц (bad individuals) и компании, а не на санкции против госдолга.

"Негативные последствия санкций против российского рынка госдолга несколько преувеличены. Существенного влияния на российскую экономику в целом или на стабильность финансового сектора такие меры не окажут. Хотя могут вызвать временную волатильность и неопределённость для некоторых участников", — сказал сенатор.

По его мнению, ограничения стали бы стимулом активизировать работу по использованию отечественной финансовой инфраструктуры, выпуску новых долговых инструментов и ориентации на другие рынки.

"Применение таких санкций против России затронуло бы во многом иностранных инвесторов, которые владеют примерно третью всех облигаций федерального займа. Возможно, это и стало основной причиной отказа США от подобных ограничительных мер", — полагает Журавлев.