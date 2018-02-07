Сенатор о "кремлевском списке": нужно проявить выдержку и спокойствие

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Публикация Минфинов США "кремлевского списка" делается с целью нагнетания ситуации и является частью серьезной игры Вашингтона, в этой ситуации России главное проявить выдержку и спокойствие, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что самое главное — проявить выдержу и спокойствие. Ничего страшного не случилось и, надеюсь, не случится. Более того ознакомившись с "кремлевским докладом", я понимаю, что идёт такая серьёзная игра со стороны американцев. Они нагнетают в течение нескольких месяцев такую ситуацию… доклад, списки лиц", — сказал Джабаров в среду в ходе пресс-конференции "кремлевский доклад": чем ответит Россия?"

Сенатор отметил, что подобные меры американцы начали проводить сразу после "драконовского закона, который принял конгресс и всё-таки отстранил президента от решения санкционный вопросов — то есть теперь без конгресса санкции снимать не могут".