Бизнесмен Троценко сравнил "кремлевский список" США со справочником АТС-2

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США составили "кремлевский список" по сути, переписав справочник АТС-2 по составу правительства и администрации президента РФ, и добавили туда сотню крупных бизнесменов, без какого-либо анализа, и надо просто за всем этим спокойно наблюдать и работать, считает совладелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек, в том числе и Троценко. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Он же был очень формально сделан. Они по сути переписали справочник АТС-2 по составу правительства и администрации президента и добавили туда сотню крупных бизнесменов. Вот и вся логика была. В рамках такой логики я не удивлён (попаданием в список — ред). Но то, что это не является никаким анализом, это очевидно. Но, видимо, такая цель и не ставилась", — сообщил Троценко журналистам в понедельник в кулуарах мероприятий Недели российского бизнеса, организованной РСПП.

Бизнесмен напомнил, что пока "кремлевский список" не имеет отношения к санкциям.

"Они просто определили круг лиц, с их точки зрения влияющих на формирование нынешней внутренней политики России. Я оставляю без комментариев, насколько он корректен, поскольку все это, видимо, является внутренней повесткой дня межпартийной борьбы внутри Соединенных штатов", — считает Троценко.

Бизнесмен добавил, что надо посмотреть, какие дальше за этим списком последуют ограничения и разъяснения и уже тогда анализировать. "Конечно, спектр возможных проблем, исходящих из этого, очень широкий и в каких-то максимальных вариантах он может быть очень неудобен. Надо просто наблюдать за всем этим спокойно, работать", — заключил он.