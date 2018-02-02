Зюганов назвал "кремлевский список" США попыткой диктовать условия

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов задался вопросом о том, как американцы будут смотреть в глаза министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после публикации "кремлевского списка".
"Впервые в истории весь состав правительства РФ и администрации президента включен в список санкций. Я не знаю, как американцы будут смотреть в глаза талантливому министру иностранных дел Лаврову, как они будут вести переговоры, если они унижают страну. Унижают наш флаг, срывая его с диппредставительства в Америке, унижают нашу собственность, заграбастав там, за океаном, унижая наших олимпийцев", — заявил Зюганов журналистам в пятницу.
"Хочу напомнить американской знати, что все ваши попытки снова… диктовать условия нам – они обречены на провал", — подчеркнул политик.
В октябре госдепартамент официально признал, что снял с закрытой дипсобственности государственные флаги России. Москва заявила на это протест, назвав снятие флагов очередной враждебной акцией. Впоследствии представители американских властей вернули флаги российским дипломатам. Госдеп заверил, что с флагами обращались почтительно, хотя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила действия властей США как надругательство над государственным символом России.