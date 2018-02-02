Зюганов назвал "кремлевский список" США попыткой диктовать условия

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов задался вопросом о том, как американцы будут смотреть в глаза министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову после публикации "кремлевского списка".

Минфин США ранее опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Впервые в истории весь состав правительства РФ и администрации президента включен в список санкций. Я не знаю, как американцы будут смотреть в глаза талантливому министру иностранных дел Лаврову, как они будут вести переговоры, если они унижают страну. Унижают наш флаг, срывая его с диппредставительства в Америке, унижают нашу собственность, заграбастав там, за океаном, унижая наших олимпийцев", — заявил Зюганов журналистам в пятницу.

"Хочу напомнить американской знати, что все ваши попытки снова… диктовать условия нам – они обречены на провал", — подчеркнул политик.

В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

В октябре госдепартамент официально признал, что снял с закрытой дипсобственности государственные флаги России. Москва заявила на это протест, назвав снятие флагов очередной враждебной акцией. Впоследствии представители американских властей вернули флаги российским дипломатам. Госдеп заверил, что с флагами обращались почтительно, хотя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила действия властей США как надругательство над государственным символом России.