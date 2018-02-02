Глава крымского парламента заявил, что санкции не доставили ему дискомфорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что 4 года в западных санкционных списках не доставило ему дискомфорта.

Санкции в отношении Константинова были введены в 2014 году после воссоединение Крыма с Россией.

"На меня, на мою семью и работу санкции никак не влияют. Я уже 4 года за границу не езжу и не испытываю по этому поводу никакого дискомфорта. Есть много стран, куда я мог бы поехать, на Европе ведь свет клином не сошелся, это только небольшая часть мира. Но, честно говоря, не хочется. Россия огромная, и мне нравится в ней все", — сказал Константинов в интервью РИА Новости.

При этом глава парламента подчеркнул, что ничего хорошего в санкциях нет. "Это обидно и несправедливо. Но нужно использовать ситуацию как в айкидо, когда сила противника и его действия направляются против него самого и обеспечивают победу бойцу, который правильно и профессионально применяет приемы этой борьбы", — сказал Константинов.

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По его мнению, санкции могут создавать проблемы только для тех, кто недостаточно искренне относится к своей стране.

"Кто-то, может быть, и считает себя патриотом, но при этом дети у них за границей, счета и недвижимость – тоже. Человек просто должен четко ответить для себя на простой вопрос – кто он? Почему он готов быть законопослушным там, но не был таким здесь, когда зарабатывал свои деньги на "лучшую жизнь" за кордоном?" — сказал Константинов.

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