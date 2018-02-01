МИД предупредил россиян о рисках поездок в страны, экстрадирующие в США

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. МИД РФ рекомендует россиянам при выезде в страны, имеющие с США договоры о выдаче, взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.
Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.