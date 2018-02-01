МИД предупредил россиян о рисках поездок в страны, экстрадирующие в США

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. МИД РФ рекомендует россиянам при выезде в страны, имеющие с США договоры о выдаче, взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов.

"Настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче (список таких государств размещен на сайте госдепартамента США)", — говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.