"Кремлевский список" США не повлияет на банковский сектор, заявил Аксаков

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 1 фев — РИА Новости. "Кремлевский список" США не окажет никакого влияния на российский банковский сектор, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. В частности, в список вошли глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, Глава ВЭБа Сергей Горьков, президент "Норникеля" Владимир Потанин, основатель Альфа-групп Михаил Фридман, член набсовета Альфа-групп Петр Авен.

"Говорят, что есть какой-то закрытый список, насчёт расширения не знаю. Кто попал, кто не попал, тоже не понимаю, какой-то, по-моему формальный принцип был", — сообщил Аксаков РИА Новости в кулуарах встречи руководителей банков РФ с руководством ЦБ.

На вопрос, как "кремлевский список" и его возможное расширение могут повлиять на банковский рынок РФ, он ответил: "Нет никак, абсолютно".

"Некоторые европейские страны уже отреагировали, что они против таких вещей. Первая реакция может быть в течение короткого времени, потом все адаптируются, поймут, что это фигня на самом деле", — добавил депутат.

"Кремлевский список" был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".