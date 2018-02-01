"Кремлевский список" США не повлияет на банковский сектор, заявил Аксаков

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 1 фев — РИА Новости. "Кремлевский список" США не окажет никакого влияния на российский банковский сектор, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Говорят, что есть какой-то закрытый список, насчёт расширения не знаю. Кто попал, кто не попал, тоже не понимаю, какой-то, по-моему формальный принцип был", — сообщил Аксаков РИА Новости в кулуарах встречи руководителей банков РФ с руководством ЦБ.
На вопрос, как "кремлевский список" и его возможное расширение могут повлиять на банковский рынок РФ, он ответил: "Нет никак, абсолютно".
"Некоторые европейские страны уже отреагировали, что они против таких вещей. Первая реакция может быть в течение короткого времени, потом все адаптируются, поймут, что это фигня на самом деле", — добавил депутат.
Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".
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