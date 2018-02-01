В ЦБ оценили риски новых санкций США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Банк России учитывает риски новых санкций США, неопределенность остается, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"По-прежнему неопределенность остается, мы это тоже учитываем", — отметила глава Банка России.

Отвечая на вопрос, видит ли она рост рисков после комментариев Минфина США, Набиуллина отметила: "Скорее, мы это оцениваем как неопределённость".

Минфин США на этой неделе опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил в конгрессе, что "кремлевский доклад" приведет к новым санкциям против России. Причем эти ограничения будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.

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