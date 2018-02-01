В ЦБ оценили риски новых санкций США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев — РИА Новости. Банк России учитывает риски новых санкций США, неопределенность остается, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Отвечая на вопрос, видит ли она рост рисков после комментариев Минфина США, Набиуллина отметила: "Скорее, мы это оцениваем как неопределённость".
Минфин США на этой неделе опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил в конгрессе, что "кремлевский доклад" приведет к новым санкциям против России. Причем эти ограничения будут введены "в ближайшем будущем", Вашингтон уже работает над ними.
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