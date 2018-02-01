Санкции не помешают возможному повышению рейтинга России, заявили в Moody's

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Санкции в отношении России не станут помехой для возможного повышения рейтинга страны агентством Moody's, сказала в интервью агентству Блумберг старший вице-президент, ведущий аналитик международного рейтингового агентство Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу (Kristin Lindow).

"Россия может финансировать дефицит бюджета без инвесторов из США", — приводит агентство слова Линдоу.

Moody's на прошлой неделе повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного до позитивного, подтвердив его на уровне "Ва1". Одним из факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, называется "организационная прочность", которая позволила российским макроэкономическим структурам справиться с шоком от падения нефтяных цен и введения санкций против страны.

В то же время минфин США на текущей неделе опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических санкций против фигурантов, но подразумевает, что они могут быть введены в будущем. Президент России Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом.

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