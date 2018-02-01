В Кремле оценили опасность расширения санкций США на российский госдолг

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Принимаемые США решения носят крайне непредсказуемый характер, поэтому Москве приходится постоянно быть начеку в отношении возможных санкций, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности запрета США покупки гособлигаций РФ.

"К сожалению, нашему глубокому сожалению, нам приходится иметь дело с весьма непредсказуемым партнером. Поэтому США могут (ввести санкции – ред.) и завтра, и сегодня, и послезавтра, и, к сожалению, принимаемые решения носят крайне непредсказуемый характер. Конечно, когда имеешь дело с чем-то непредсказуемым, приходится быть постоянно начеку", — сказал Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к негативным сценариям по возможному введению санкций на приобретение международными инвесторами российского госдолга.

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