Захарова назвала "кремлевский доклад" недружественным шагом

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Москва считает недружественным шагом части американского истеблишмента публикацию так называемого "кремлевского доклада", нужно проанализировать, как эти действия могут повлиять на двусторонние отношения и какова их цель, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Как было уже отмечено по линии администрации президента РФ, эти явно недружественные шаги, которые были предприняты со стороны определенной части американского истеблишмента, требуют их достаточно серьезного и глубокого анализа, потому что все это по форме выглядит и абсурдно, и странно", — сказала Захарова на брифинге.

"Нужно обязательно проанализировать, что стоит за этими действиями, как они могут реально повлиять на ситуацию, обстановку, на двусторонние отношения, и вообще, какова их конечная цель. Потому что, помимо той части, которая была опубликована, есть и иная часть, и она не опубликована. Поэтому это все требует очень серьезного и глубокого анализа", — добавила официальный представитель МИД РФ.