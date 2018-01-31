Пушков назвал одну из главных задач новых санкций США

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что одной из главных задач новых санкций США является удар по экспорту российского оборонного комплекса.

Ранее в госдепе заявили, что США работали со странами по всему миру для реализации закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России и достигли "реального успеха", предотвратив закупки российского оружия на "несколько миллиардов долларов". При этом в Вашингтоне не уточнили, какие именно страны отказались от сделок.

"Одна из главных задач новых санкций США (а они будут) — удар по экспорту российского ВПК. Причина — наши усилившиеся позиции на мировых рынках оружия", — написал Пушков в Twitter.

"Уже ясно: новые санкции будут долгосрочными, Украина, Сирия и прочее — лишь поводы. Их цель уже не изменение политики России, а "смена режима"", — добавил сенатор.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР.