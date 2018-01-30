Полпред в СЗФО: попадание в "кремлевский список" не отразится на работе

КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов заявил, что попадание в "кремлевский список" США никак не отразится на его работе.

"На моей работе это никак не отразится, потому что я считаю, что лучше попасть в список, чем тебе когда-нибудь поставят памятник в Европе. Как работал, так и работаю. Для меня список не имеет никакого значения", — сказал Беглов журналистам.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".