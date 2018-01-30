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Реакция на санкции

"Кремлевский доклад" США выделил в российском бизнесе "группу риска"

Сюжет:
"Кремлевский доклад" Минфина США (119)
17:0830.01.2018
(обновлено: 17:18 30.01.2018)
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© AFP 2018 / Alexander NemenovРублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фотоРублевая монета на фоне Московского Кремля. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Nemenov

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Кремлевский доклад", опубликованный Минфином США, привнес некоторую нервозность на российский рынок и стал поводом для множества как серьезных, так и ироничных комментариев. Сам документ не накладывает никаких ограничений, но дает возможность ввести их в будущем в отношении 210 человек — политиков и бизнесменов. Некоторые из них уже давно находятся под американскими санкциями, другие попали в "черный список" впервые, но для всех них повысились риски очередных недружественных шагов со стороны США.

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"Так называемый "кремлевский список" – формальное выполнение поспешно принятого закона. И сам закон, и список, и возможные санкции нелогичны. В этом их и слабость, и сила. Относиться к этому надо спокойно, не нужно разрывать отношения. Надо принимать меры по преодолению этой фазы", — прокомментировал экс-глава Минфина России Алексей Кудрин.

Реагировать на данный доклад и предпринимать ответные шаги пока не надо, заявил и попавший в список вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике", и больше ничего", — отметил он.

Рубль во вторник не отреагировал на "кремлевский доклад" и даже укрепился, после утреннего спада растут и биржевые индексы. Следствием доклада может стать усиление волатильности на российских рынках, однако некритичное и краткосрочное, отмечают эксперты.

"Это отразится, естественно, на рынках. Я не исключаю, что будет некий толчок к волатильности и по ценам на российские активы, и по курсу рубля. Это не будет критично, но это будет неприятно в течение ближайших недели-двух, когда прояснится ситуация окончательно", — считает советник Института современного развития Никита Масленников.

Политики в госкомпаниях и "олигархи" из списка Forbes

Опубликованный американским Минфином доклад подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. "Кремлевский список" составлен на основании данных из открытых источников и разделен на две части.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Кремлевский доклад" грозит краткосрочной волатильностью, считает эксперт
В перечень из 114 политиков попал весь кабинет министров, руководители силовых ведомств, чиновники администрации президента и аппарата правительства, руководство парламента, мэр Москвы и губернатор Санкт-Петербурга. К политическим деятелям также были отнесены главы всех крупнейших госкомпаний, госкорпораций и банков. Как пояснил американский Минфин в своем релизе, были выбраны компании с долей российского государства от 25% и выручкой за 2016 год не менее 2 миллиардов долларов.

Отдельно министерство составило "лист олигархов", в который вошли 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Американский Минфин данный нюанс не указывает, однако это как раз те люди, которые занимают первые 96 строчек в составленном журналом Forbes рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год. Состояние следующего, 97-го, в рейтинге издание оценило в меньшую сумму — 950 миллионов долларов.

"Лаборатория Касперского", основной владелец которой Евгений Касперский стал фигурантом бизнес-части "кремлевского списка", обратила внимание на его название, указав, что термин "олигарх" подразумевает обладание крупным капиталом, с помощью которого осуществляется политическое влияние.

Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Kaspersky Lab не согласна с включением США Касперского в "список олигархов"
"Лаборатория Касперского" не имеет политических связей и не осуществляет политическое влияние ни в одной стране мира, включая Россию, и не может считаться "олигархической структурой". Личный капитал Евгения состоит из его бизнеса, квартиры в Москве и личного автомобиля. Более 82% своей выручки "Лаборатория Касперского" зарабатывает за пределами России", — заявила компания, с которой еще в прошлом году запретили работать госорганам США.

Минфин США планирует в конце этой недели опубликовать вторую часть доклада, где могут быть указаны конкретные ограничения, которые будут действовать в отношении тех или иных лиц из списка. Однако эксперты уже оценили их потенциальные финансовые риски и последствия для экономики.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

Повод для возврата капитала?

"Подавляющая часть олигархов лояльна российской власти, поэтому они готовы к этим рискам. Доклад Минфина может побудить их быстрее закрыть счета в иностранных банках, и часть средств при этом может вернуться в Россию", — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Алексей Мартынов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Авторы "кремлевского списка" не понимают последствий, считает политолог
Власти РФ уже создали условия для этого – с марта стартует вторая амнистия капиталов, а при размещении суверенных евробондов вернувшие в страну деньги бизнесмены получат преимущественное право покупки бумаг. Такой шаг выгоден и правительству, поскольку в ближайшие дни США могут объявить о распространении санкций на российский госдолг, что вынудит иностранных инвесторов избавляться от бумаг.

"Российские бизнес-элиты теперь должны окончательно и публично определиться, где должен работать их капитал — в России или за рубежом. Вспомним высказывание американского государственного деятеля Збигнева Бжезинского: "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?", — заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

По его мнению, определенное давление, иногда косвенное, на компании, имеющие отношение к лицам, внесенным в "кремлевский список", начнет оказываться уже в ближайшее время.

Рабочие завешивают вывеску с названием банка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В АРБ рассказали о рисках из-за "кремлевского доклада"
"Напомню, что в этом законе "о противодействии противникам Америки" слово "Украина" упомянуто 80 раз. А это уже геополитика, и иностранные инвесторы не смогут совсем проигнорировать геополитические новости и санкционные меры, поэтому российский долговой рынок может в скором времени оказаться под некоторым давлением. При этом не стоит ждать массированной распродажи ОФЗ или еврооблигаций. Российская финансовая система накопила значительный запас ликвидности и в случае, если иностранные инвесторы начнут выходить из ОФЗ, российский капитал может заместить уходящий западный", — полагает Лосев.

© AFP 2018 / Josh EdelsonФлаг США. Архивное фото
© AFP 2018 / Josh Edelson
Флаг США. Архивное фото

Вершина финансового айсберга

Госбанки ВТБ и Сбербанк уже несколько лет находятся под секторальными санкциями США, однако их руководители Андрей Костин и Герман Греф персонально попали в поле зрения американских властей только сейчас.

Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Новые санкции приведут к еще большей консолидации общества, считает Володин
По мнению Александра Данилова из Fitch Ratings, попадание банкиров в список существенно не отразится на международной деятельности Сбербанка и ВТБ. "Большого влияния это оказывать не будет, поскольку никаких дополнительных санкций или ограничений в отношении банков пока нет. Плюс у самих банков сейчас нет большой зависимости от западных денег, а госбанки и так уже под санкциями и не могут привлекать долгосрочное финансирование с западных рынков", — пояснил он.

Однако есть и другая точка зрения, у сторонников которой на этой неделе появился конкретный аргумент — стало известно о готовящейся продаже Сбербанком своей турецкой "дочки". В частности, экс-замминистра финансов РФ Олег Вьюгин предположил, что данные планысвязаны с возможностью дальнейшего раскручивания "санкционной спирали", что затруднит продажу.

"Может быть, действительно Сбербанк своевременно об этом задумался", — отметил Вьюгин.

"Санкции, которые вводят США в отношении российских граждан и компаний, – лишь видимая часть айсберга. Более тревожно, что в финансовых кругах появляется негласное правило "не работать с русскими", и не важно, под санкциями они или нет. Это серьезный удар по отношениям российского бизнеса с международными партнерами", — считает Ткачук из "Альпари".

Энергетики выдержат

В "кремлевский доклад" вошла целая плеяда российских энергетиков, причем под индивидуальные санкции ранее попали только двое из них: глава "Роснефти" Игорь Сечин и бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий акциями, например, "Новатэка" и "Сибура".

Появление в списке новых лиц не окажет особого влияния на нефтяную отрасль РФ, поскольку санкционное давление на нее уже давно ощущается, отметил старший аналитик БКС Кирилл Таченников. "Все компании, с которыми они так или иначе аффилированы, по факту уже находятся в санкционном списке", — указал эксперт.

Игорь Сечин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В "Роснефти" назвали нелогичным включение Сечина в "кремлевский список"
Возможными кандидатами на санкции стали министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон, глава "Башнефти" Андрей Шишкин, президент "Транснефти" Николай Токарев, глава "Татнефти" Наиль Маганов, совладельцы "Лукойла" Вагит Алекперов и Леонид Федун, совладелец и гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, совладельцы "Сафмара" (ему подконтрольна "Русснефть") Михаил и Саит-Салам Гуцериевы, главный исполнительный директор Sakhalin Energy Роман Дашков, основатель и главный исполнительный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе, контролирующий СУЭК и Сибирскую генерирующую компании Андрей Мельниченко.

Также в список попали представители электроэнергетических компаний, подконтрольных государству: председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, глава "Русгидро" Николай Шульгинов, экс-глава "Россетей Олег Бударгин. Причем Бударгин значится в списке как действующий глава "Россетей", хотя он покинул эту должность в сентябре 2017 года.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что включение Сечина в "кремлевский список" США не вызывает удивления, хотя этот шаг неправильный и нелогичный.

А глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков так прокомментировал журналистам "кремлевский доклад" США: "Они и так постоянно давят все время. Вы же видите переговоры с поляками, с прибалтами. Ну, ничего, выдержим".

Введение санкций против России и ответные шаги
© РИА Новости, Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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