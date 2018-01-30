"Кремлевский доклад" США выделил в российском бизнесе "группу риска"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Кремлевский доклад", опубликованный Минфином США, привнес некоторую нервозность на российский рынок и стал поводом для множества как серьезных, так и ироничных комментариев. Сам документ не накладывает никаких ограничений, но дает возможность ввести их в будущем в отношении 210 человек — политиков и бизнесменов. Некоторые из них уже давно находятся под американскими санкциями, другие попали в "черный список" впервые, но для всех них повысились риски очередных недружественных шагов со стороны США.
40.0%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
35.2%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
24.8%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
Реагировать на данный доклад и предпринимать ответные шаги пока не надо, заявил и попавший в список вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике", и больше ничего", — отметил он.
Рубль во вторник не отреагировал на "кремлевский доклад" и даже укрепился, после утреннего спада растут и биржевые индексы. Следствием доклада может стать усиление волатильности на российских рынках, однако некритичное и краткосрочное, отмечают эксперты.
"Это отразится, естественно, на рынках. Я не исключаю, что будет некий толчок к волатильности и по ценам на российские активы, и по курсу рубля. Это не будет критично, но это будет неприятно в течение ближайших недели-двух, когда прояснится ситуация окончательно", — считает советник Института современного развития Никита Масленников.
Политики в госкомпаниях и "олигархи" из списка Forbes
Опубликованный американским Минфином доклад подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. "Кремлевский список" составлен на основании данных из открытых источников и разделен на две части.
Отдельно министерство составило "лист олигархов", в который вошли 96 российских бизнесменов с состоянием от 1 миллиарда долларов. Американский Минфин данный нюанс не указывает, однако это как раз те люди, которые занимают первые 96 строчек в составленном журналом Forbes рейтинге богатейших бизнесменов России за 2017 год. Состояние следующего, 97-го, в рейтинге издание оценило в меньшую сумму — 950 миллионов долларов.
"Лаборатория Касперского", основной владелец которой Евгений Касперский стал фигурантом бизнес-части "кремлевского списка", обратила внимание на его название, указав, что термин "олигарх" подразумевает обладание крупным капиталом, с помощью которого осуществляется политическое влияние.
Минфин США планирует в конце этой недели опубликовать вторую часть доклада, где могут быть указаны конкретные ограничения, которые будут действовать в отношении тех или иных лиц из списка. Однако эксперты уже оценили их потенциальные финансовые риски и последствия для экономики.
Повод для возврата капитала?
"Подавляющая часть олигархов лояльна российской власти, поэтому они готовы к этим рискам. Доклад Минфина может побудить их быстрее закрыть счета в иностранных банках, и часть средств при этом может вернуться в Россию", — считает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
"Российские бизнес-элиты теперь должны окончательно и публично определиться, где должен работать их капитал — в России или за рубежом. Вспомним высказывание американского государственного деятеля Збигнева Бжезинского: "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы еще разберитесь: это ваша элита или уже наша?", — заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
По его мнению, определенное давление, иногда косвенное, на компании, имеющие отношение к лицам, внесенным в "кремлевский список", начнет оказываться уже в ближайшее время.
Вершина финансового айсберга
Госбанки ВТБ и Сбербанк уже несколько лет находятся под секторальными санкциями США, однако их руководители Андрей Костин и Герман Греф персонально попали в поле зрения американских властей только сейчас.
Однако есть и другая точка зрения, у сторонников которой на этой неделе появился конкретный аргумент — стало известно о готовящейся продаже Сбербанком своей турецкой "дочки". В частности, экс-замминистра финансов РФ Олег Вьюгин предположил, что данные планысвязаны с возможностью дальнейшего раскручивания "санкционной спирали", что затруднит продажу.
"Может быть, действительно Сбербанк своевременно об этом задумался", — отметил Вьюгин.
"Санкции, которые вводят США в отношении российских граждан и компаний, – лишь видимая часть айсберга. Более тревожно, что в финансовых кругах появляется негласное правило "не работать с русскими", и не важно, под санкциями они или нет. Это серьезный удар по отношениям российского бизнеса с международными партнерами", — считает Ткачук из "Альпари".
Энергетики выдержат
В "кремлевский доклад" вошла целая плеяда российских энергетиков, причем под индивидуальные санкции ранее попали только двое из них: глава "Роснефти" Игорь Сечин и бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий акциями, например, "Новатэка" и "Сибура".
Появление в списке новых лиц не окажет особого влияния на нефтяную отрасль РФ, поскольку санкционное давление на нее уже давно ощущается, отметил старший аналитик БКС Кирилл Таченников. "Все компании, с которыми они так или иначе аффилированы, по факту уже находятся в санкционном списке", — указал эксперт.
Также в список попали представители электроэнергетических компаний, подконтрольных государству: председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, глава "Русгидро" Николай Шульгинов, экс-глава "Россетей Олег Бударгин. Причем Бударгин значится в списке как действующий глава "Россетей", хотя он покинул эту должность в сентябре 2017 года.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что включение Сечина в "кремлевский список" США не вызывает удивления, хотя этот шаг неправильный и нелогичный.
А глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков так прокомментировал журналистам "кремлевский доклад" США: "Они и так постоянно давят все время. Вы же видите переговоры с поляками, с прибалтами. Ну, ничего, выдержим".