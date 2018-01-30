Российские компании не рискуют из-за "кремлевского списка", считает эксперт

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Включение многих крупных российских бизнесменов в так называемый "кремлевский список" не чреват какими-то очевидными рисками для компаний РФ, поскольку лишь немногие из них присутствуют на американских рынках и торговых площадках, да и нет уверенности в том, что далее вообще последуют санкции, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
40.6%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
35.8%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
23.6%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
"Полагаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе публикация данного списка никаких рисков для российских компаний, их владельцев и руководителей не несет", — заявил Ващенко в беседе с РИА Новости.
В том же случае, если санкции США против РФ все же будут расширены, затронутые компании, по мнению аналитика, смогут задействовать так называемый механизм индивидуального разрешения. Разрешение выдается подразделением министерства финансов по контролю за иностранными инвестициями в ответ на запрос компании о сотрудничестве. Правда, процесс его выдачи довольно долгий и может занимать до полугода.