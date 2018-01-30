Российские компании не рискуют из-за "кремлевского списка", считает эксперт

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Включение многих крупных российских бизнесменов в так называемый "кремлевский список" не чреват какими-то очевидными рисками для компаний РФ, поскольку лишь немногие из них присутствуют на американских рынках и торговых площадках, да и нет уверенности в том, что далее вообще последуют санкции, считает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

"Полагаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе публикация данного списка никаких рисков для российских компаний, их владельцев и руководителей не несет", — заявил Ващенко в беседе с РИА Новости.

Большинство российских компаний, пояснил эксперт, слабо зависит от рынков США, потому что они на них не работают, а сокращение присутствия уже торгующихся представляется аналитику крайне невероятной идеей в настоящий момент. Впрочем, как и сам факт того, что список в дальнейшем повлечет за собой санкционные последствия.

В том же случае, если санкции США против РФ все же будут расширены, затронутые компании, по мнению аналитика, смогут задействовать так называемый механизм индивидуального разрешения. Разрешение выдается подразделением министерства финансов по контролю за иностранными инвестициями в ответ на запрос компании о сотрудничестве. Правда, процесс его выдачи довольно долгий и может занимать до полугода.