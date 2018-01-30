Симоньян назвала "кремлевский доклад" некомпетентным, топорным и глупым

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян назвала опубликованный Минфином США "кремлевский доклад" некомпетентным и топорным.

"Тупо взяли список Форбс, штатное расписание правительства и АП — нате вам "кремлевский доклад". Воткнули туда еще и лояльных себе же родненьким, тех, кого в России называют пятой колонной, настроили их и их окружение против себя, разочаровали, то есть сработали себе же во вред… Страшно, потому что вот так они и командуют миром. Раскрутили глобус, ткнули пальцем, сами написали пару статей в какой-нибудь Вашпост, сами их прочитали — и айда демократить очередную Сирию. Некомпетентно, топорно, глупо. Себе же во вред", — написала она в Telegram-канале

Недоумение у Симоньян вызвало попадание в список детского омбудсмена Анны Кузнецовой и главы Совета по правам человека Михаила Федотова.

"А Кузнецова, бедная, тут вообще к чему? К тому, что в названии ее должности есть слово "президент"? Про Федотова вообще молчу", — добавила она.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

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Нынешней ночью американский Минфин опубликовал "кремлевский список", куда включил практически все руководство России и крупных предпринимателей – всего более 200 человек, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева и всех федеральных министров, спикеров Госдумы и Совета Федерации Вячеслава Володина и Валентину Матвиенко, директора СВР Сергея Нарышкина, генпрокурора Юрия Чайку, а также руководителей крупных компаний — Германа Грефа, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Алишера Усманова и других.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который тоже попал в список, назвал доклад беспрецедентным случаем. По его словам, все эти люди фактически названы врагами США, а публикация доклада может нанести ущерб их имиджу. Однако он призвал не предаваться эмоциям, а проанализировать публикацию.