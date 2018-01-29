Толстой назвал антироссийские санкции грубой ошибкой американцев

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Антироссийские санкции — это очень грубая ошибка США, которые в представлениях об РФ до сих пор ориентируются на маргинальных правозащитников, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой.

"Это санкции, которые объявлены стране, которую пытаются уязвить через бизнес. Это, на мой взгляд, очень грубая ошибка американцев, которые в своих представлениях о России до сих пор ориентируются на группу маргинальных правозащитников и либеральной интеллигенции, которые составляют свои списки, а потом бегут и несут их американцам", — заявил Толстой журналистам в понедельник.

Политик подчеркнул, что ориентация на эту группу, как и рассуждения о русских хакерах, это "два признака неадекватности восприятия реальности со стороны сегодняшней американской политической элиты".

"Их смешные усилия нас не остановят, потому что эффективность этих потуг сравнима с введением санкций против Хрюши со Степашкой. Мы же будем делать так, как сами считаем нужным, исходя из своих национальных интересов", — заключил он.