Толстой назвал антироссийские санкции грубой ошибкой американцев

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Антироссийские санкции — это очень грубая ошибка США, которые в представлениях об РФ до сих пор ориентируются на маргинальных правозащитников, заявил вице-спикер ГД Петр Толстой.
Политик подчеркнул, что ориентация на эту группу, как и рассуждения о русских хакерах, это "два признака неадекватности восприятия реальности со стороны сегодняшней американской политической элиты".
"Их смешные усилия нас не остановят, потому что эффективность этих потуг сравнима с введением санкций против Хрюши со Степашкой. Мы же будем делать так, как сами считаем нужным, исходя из своих национальных интересов", — заключил он.