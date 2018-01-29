МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Новые антироссийские санкции и "кремлевский доклад" глубоко безразличны простым россиянам, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Думаю, пора высказаться по поводу новых антироссийских санкций и так называемого "кремлевского доклада", который может быть опубликован до конца января… Простым россиянам и то, и другое глубоко безразлично", — сказал Толстой журналистам в понедельник.

Парламентарий добавил, что "кремлевский доклад" является попыткой оказать влияние на ход предвыборной кампании в России.

"А это уже, простите, вмешательство во внутренние дела другой страны в чистом виде", — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

В США 29 января будет опубликован так называемый "кремлевский доклад" — список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом закона, предполагающего расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Впрочем, посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.