ФРГ изучит обоснования США по новым санкциям против граждан России

БЕРЛИН, 29 янв — РИА Новости. ФРГ изучит обоснования США относительно введения новых санкций против отдельных граждан РФ, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Прежде чем я выскажусь по этой теме, мы должны дождаться действий американцев и очень внимательно изучить обоснования, которые там представлены", — сказал Зайберт.

Ранее стало известно, что администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

В Москве уже заявили, что публикация "кремлевского доклада" не является очередной санкционной волной, но Москва проанализирует ее последствия для обеспечения интересов российских компаний.