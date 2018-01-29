РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Реакция на санкции

Власти США планируют представить "кремлевский доклад"

Сюжет:
Санкции в отношении России (6499)
01:1329.01.2018
(обновлено: 19:38 29.01.2018)
12748331
© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 29 янв – РИА Новости. Администрация США в понедельник планирует представить так называемый "кремлевский доклад", или, как его называют в Вашингтоне, "российский санкционный список". Как предполагается, в него войдут лица, которые, по мнению американских властей, являются приближенными к российскому руководству и могут попадать под американские ограничения.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская: Трамп не может пригласить меня в гости из-за санкций

Кто готовит и почему

Представление данного доклада подразумевается в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки". Президент Дональд Трамп подписал его в августе прошлого года, а предполагает он, в частности, расширение ряда секторальных санкций против российской экономики.

Готовит документ министерство финансов США, которое представит его конгрессу. В этом ему помогают национальная разведка и госдепартамент США.

Под завесой тайны

Минфин США. Архивное фото
© MLADEN ANTONOV / AFP
В новых санкциях США против России нет ничего критичного, считает эксперт
Как часто бывает при подготовке подобных документов, многое – если не все – покрыто завесой тайны. Даже сам факт публикации пока не является очевидным.

Многие предполагают, что доклад будет опубликован, однако официально никто об этом не говорит. В данной связи наиболее осторожные эксперты применяют формулировку "может быть обнародован" вместо более категоричного "будет".

В частности, как отметил глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко на только что завершившемся форуме в Давосе, "неизвестно, будет ли доклад открытым или закрытым".

Срок представления тоже весьма приблизительный. Есть основания считать, что доклад будет представлен именно в понедельник, но многие эксперты обращают внимание на то, что он отправится на Капитолийский холм "в конце января".

Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Владислав Дейнего: Запад вводит санкции по методу "назло маме отморожу уши"
Министр же финансов США Стивен Мнучин, когда несколько недель назад журналисты спросили его о времени представления "российского санкционного листа, сказал, что, согласно законодательству, он должен быть готов к началу февраля.

В минфине США по данному поводу, естественно, ясность не наводят. Там отмечают, что ведется "активная работа" над списком олигархов, которые, по мнению Вашингтона, приближены к российскому руководству и могут подпадать под ограничения, а также над перечнем новых санкций против РФ. В ведомстве подчеркивают, что все осуществляется в строгом соответствии с законом "О противодействии противникам Америки".

Кто в списке

Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Лавров назвал антироссийские санкции США безосновательными и бессмысленными
Само собой, в наибольшем секрете держатся имена тех, кто может попасть в "черный список". В частности, глава вашингтонского Атлантического совета предположил, что в нем могут оказаться от 40 до 400 человек.

"Я думаю, он будет с более серьезными фигурантами и более коротким", — сказал он, выступая в Давосе.

В свою очередь, посол США в России Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.

"Позорный столб"

Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Пушков назвал истинную цель новых антироссийских санкций США
Бывший главный специалист США по санкциям Дэниел Фрид назвал представление "кремлевского доклада" попыткой "припечатать к позорному столбу" российскую элиту за вторжение РФ в американские выборы".

"Русские отреагировали с тревогой и паникой на перспективу публикации списка. Они немедленно сфокусировались на нем, он их очень волнует", — сказал Фрид, ранее занимавший пост помощника госсекретаря США по вопросам санкций, в интервью газете USA Today.

В свою очередь, американский политолог и журналист Стивен Лэндман назвал новые американские санкции в отношении РФ "незаконными".

"Вашингтон хочет, чтобы Россия была слабой политически и экономически. И частью этой стратегии является введение незаконных карательных санкций", — написал он в статье на портале Global Research.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Реакция на санкции
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
i.ster
Штаты представят свой антикоррупционный список главных коррупционеров России. И будут с ними бороться.
01:19
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
bor1941
Ну, хоть так они будут бороться с нашими VIP бандитами, а то уже "невмоготу" стало от этой пресловутой, бандитской элиты.
06:12
29.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена