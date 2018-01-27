В Совфеде рассказали о позиции Японии по выходу из "санкционного тупика"

ТОКИО, 27 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Во время встреч в МИД Японии была отмечена активная и более свободная позиция Японии в отношении возможности выхода из санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Совфеда Константин Косачев.

"Мы подчеркнули, что ощущаем определенную самостоятельность и инициативность с японской стороны по поводу выхода из этого санкционного тупика. Япония в этом смысле ведет себя более активно и более свободно, в хорошем смысле этого слова, чем другие страны "семерки", продолжающие максимально жестко реализовывать антироссийскую санкционную политику. Мы такую самостоятельную позицию Японии отмечаем, ценим, видим, считаем, что она является адекватной и дальновидной", — подчеркнул Косачев.

Ранее Запад, обвинив РФ во вмешательстве в ситуацию на Украине, ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.