В Совфеде рассказали о "взбесившемся санкционном принтере" США

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель Комитета по международным делам в СФ РФ Константин Косачев считает, что американский "санкционный принтер" взбесился, судя по количеству принятых в последнее время решений по санкциям.
Он также отметил, что санкционная политика США приобрела "хаотичный характер", и ограничения появляются на всех направлениях, где могут быть интересы США.
"На российском направлении минфин продолжает методично "дожимать" украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона", — заявил Косачев. Цель этих действий, по его мнению — сдержать РФ и "взбодрить замешавшуюся Европу".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".