В Совфеде рассказали о "взбесившемся санкционном принтере" США

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Председатель Комитета по международным делам в СФ РФ Константин Косачев считает, что американский "санкционный принтер" взбесился, судя по количеству принятых в последнее время решений по санкциям.

"В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчёлка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. Не отстают и минфин с госдепом, выпускающие в тираж все новые и новые санкционные решения, воспринимаемые уже как сакральный ритуал и не более чем", — написал Косачев в Facebook.

Он также отметил, что санкционная политика США приобрела "хаотичный характер", и ограничения появляются на всех направлениях, где могут быть интересы США.

"На российском направлении минфин продолжает методично "дожимать" украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона", — заявил Косачев. Цель этих действий, по его мнению — сдержать РФ и "взбодрить замешавшуюся Европу".

Минфин США в пятницу ввел санкции против десяти министров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также против главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. В поступившем в РИА Новости пресс-релизе минфина США, в частности, говорится, что санкции "подчеркивают оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное отвержение признать их попытки аннексии полуострова".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".