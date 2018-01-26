Глава Минфина США: выявляем тех, кто "подрывает Минские соглашения"

ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Новые санкции США направлены на "оказание давления" для полной имплементации минских соглашений по Украине, заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

США ввели новые санкции против 21 гражданина России и Украины, а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в России. В список, в частности, попали высокопоставленные чиновники из РФ, структуры "Сургутнефтегаза" и другие российские компании. Еще по 12 компаниям санкции были уточнены. Как отмечал минфин США, санкции введены в связи с ситуацией на Украине.

"Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и привержено выявлять тех, кто пытается подорвать минские соглашения. Те, кто предоставляет товары, услуги или материальную поддержку физическим и юридическим лицам, находящимися под санкциями США за их деятельность на Украине, будут вовлечены в деятельность, которая может подвергнуть их санкциям в США", — сказал Мнучин.

В поступившем в РИА Новости пресс-релизе минфина США также отмечается, что сегодняшние действия "являются частью обязательств минфина по сохранению санкционного давления на Россию до полного выполнения их обязательств в рамках минских соглашений".

"Эти действия подчеркивают оппозицию США российской оккупации Крыма и решительное отвержение признать их попытки аннексии полуострова. Эти санкции последовали за недавним расширением санкций ЕС", — отмечается в релизе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".