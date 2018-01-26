Российский сенатор сравнил украинские и американские санкции

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сенатор Николай Рыжков, включённый в 2014 году в санкционный список США, больше ощущает на себе последний украинских санкций, чем американских — он с 2014 года не может съездить в Донецкую область на могилу своих родителей из-за того, что ему запрещён въезд на Украину.

Рыжков в 2014 году в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

"Не скажу, что санкции США сильно осложнили мне жизнь. Бизнеса у меня там нет, деловых партнёров тоже. Они живут без меня — и я без них живу", — сказал Рыжков в интервью РИА Новости.

По его словам, больней на нем сказались последствия украинских санкций, закрывшие ему въезд на Украину, в результате чего он уже четвёртый год не может посетить могилы своих родителей и других ближайших родственников в Донецкой области.

"Я родился возле Донецка, там у меня похоронены родители, брат с сестрой, другие родственники. Раньше я каждый год ездил к ним на могилы, это 400 километров от Белгорода на машине. А теперь меня на Украину не пускают, я не могу исполнить свой сыновний долг", — сказал 89-летний сенатор.

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