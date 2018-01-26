Лидер СР рассказал, как санкции США помогли больше путешествовать по России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, в 2014 году включенный в санкционный список США, заявил, что санкции скорее положительно влияют на его жизнь и работу. Политик, в частности, отметил, что имеет возможность больше путешествовать по России.
"Если санкции и оказывают влияние на мою работу и на то, что вне ее, то скорее положительное. Я уже говорил, что горжусь включением в "черные списки" — и США, и Евросоюза. И это не ради бравады или красного словца. Санкции стали реакцией Запада на наши действия, направленные на защиту национальных интересов России. И если "партнеры" считают нужным наказать вашего покорного слугу за такие "грехи", значит, я добросовестно выполняю свою работу", — заявил Миронов в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Мироновым >>
"Что касается ограничений на зарубежные вояжи, то санкции прибавляют мне шансов посмотреть как можно больше примечательных мест здесь, у нас в стране. В России столько красот, столько удивительных уголков, что не хватит нескольких жизней, чтобы все посетить", — заявил Миронов.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>