Лидер СР рассказал, как санкции США помогли больше путешествовать по России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, в 2014 году включенный в санкционный список США, заявил, что санкции скорее положительно влияют на его жизнь и работу. Политик, в частности, отметил, что имеет возможность больше путешествовать по России.

Миронов в 2014 году в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

"Если санкции и оказывают влияние на мою работу и на то, что вне ее, то скорее положительное. Я уже говорил, что горжусь включением в "черные списки" — и США, и Евросоюза. И это не ради бравады или красного словца. Санкции стали реакцией Запада на наши действия, направленные на защиту национальных интересов России. И если "партнеры" считают нужным наказать вашего покорного слугу за такие "грехи", значит, я добросовестно выполняю свою работу", — заявил Миронов в интервью РИА Новости.

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Лидер "Справедливой России" также отметил, что ограничения на выезд за рубеж, связанные с санкциями США, позволяют ему больше путешествовать по стране.

"Что касается ограничений на зарубежные вояжи, то санкции прибавляют мне шансов посмотреть как можно больше примечательных мест здесь, у нас в стране. В России столько красот, столько удивительных уголков, что не хватит нескольких жизней, чтобы все посетить", — заявил Миронов.

Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>