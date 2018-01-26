Санкции США призваны помешать развитию России, заявил лидер СР

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, в 2014 году включенный в санкционный список США, считает, что американские санкции призваны блокировать развитие России, которая представляется Вашингтону угрозой сохранения "американской гегемонии в мире".

Миронов в 2014 году в числе других граждан РФ был внесен в санкционный список США, которые были не согласны с действиями России в ходе украинского кризиса. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В 2017 году конгресс США принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года представить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка.

"Речь идет о комплексной долгосрочной стратегии, которая заключается в выстраивании жесткой системы глобальной изоляции нашей страны. Конечная цель — блокировать развитие России, которая в Вашингтоне видится сегодня главной и чуть ли не единственной угрозой сохранения американской гегемонии в мире", — заявил Миронов в интервью РИА Новости.

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Как отметил политик, поскольку военное и политическое давление на РФ не приносит должного результата, на Западе сделали ставку на экономическую конфронтацию. "А в идеологическом плане главной мишенью для Запада является действующий президент РФ Владимир Путин — как лидер, который целенаправленно действует в русле геополитических интересов России", — подчеркнул Миронов.

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