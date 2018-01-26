Басурин рассказал о влиянии западных санкций на личную жизнь

ДОНЕЦК, 26 янв — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал в интервью РИА Новости, что попадание в санкционный список стран Запада повлияло на его жизнь только в одном — его стали чаще узнавать.

В начале 2015 года Евросоюз обнародовал список индивидуальных санкций против лиц, которых ЕС считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине, в список вошел, в том числе, Басурин. Аналогичные меры в отношении него введены США и рядом других государств.

"Возможно, я благодаря санкциям стал более узнаваемым, с какой-то стороны это стало в чем-то мешать, но это в личной жизни. А с другой стороны, это вообще никак не повлияло", — пояснил Басурин.

Он отметил, что считает эти меры надуманными и не видит оснований для введения санкций против него. "В чем основание для санкций? В том, что я "сепаратист" — человек, который не согласен с позицией того государства, в котором проживал, и предлагает какие-то другие варианты? Террорист? Но, насколько мне известно, Верховная рада Украины не принимает нас за террористов — в новый закон о реинтеграции (Донбасса) они не внесли это понятие. Поэтому, мне лично непонятно, за что их (санкции) ввели. Даже юридического основания нет", — отметил он.

По словам Басурина, на его жизнь попадание в санкционный список никак не повлияло, так как ни он, ни его семья никогда не выезжали и не планируют выезжать в США или страны ЕС.

"Уголовного преследования в отношении меня со стороны стран, которые ввели санкции, я ни в коем случае не опасаюсь. Я не собираюсь выезжать в страны Европы. Соответственно, арестовать меня и выдать Украине они не могут. Хотя на каком основании меня могли бы выдать Украине, тоже непонятно", — отметил он.

Басурин считает, что целью введения санкций было запугать людей. "Они считают, что если на человека наложить санкции, то он сразу испугается и поднимет руки кверху. Это глупости, в Донбассе совсем другие люди. Вряд ли они могли преследовать другие цели. У меня нет вкладов ни в Европе, ни в Штатах, нет там никакой недвижимости, нет ничего, что бы я мог там потерять и ради чего пошел бы на какой-то компромисс. Я уверяю, что в моем отношении смысла в санкциях нет никакого", — сказал он.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.