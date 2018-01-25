Российский бизнесмен призвал США ввести санкции против самих себя

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США следует ввести санкции против самих себя, считает председатель совета директоров сочинского отеля "Весна" Рубен Татулян, попавший в санкционный список американского Минфина за якобы оказание материальной помощи криминальным авторитетам.

"Наверное, против себя самих, чтоб, наконец, понять, что мир не однополярный", — заявил в интервью РИА Новости Татулян, отвечая на вопрос, против кого, по его мнению, Соединенным Штатам нужно ввести санкции.

Минфин США в декабре 2017 года внёс в санкционный список десять человек из России и бывших республик СССР, среди которых известные криминальные авторитеты. Американское ведомство утверждает, что сделало это для борьбы с транснациональной организованной преступностью: власти США считают этих людей причастными к международному преступному синдикату "Воры в законе". В этот американский список председатель совета директоров сочинского отеля "Весна" Рубен Татулян попал за якобы оказание материальной поддержки "ворам в законе".

Включение в санкционный список означает, что активы этих людей и компаний на территории Соединенных Штатов замораживаются, а американским гражданам запрещается совершать с ними какие-либо финансовые операции.