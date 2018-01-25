Российский бизнесмен намерен подать в суд на Минфин США из-за санкций

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Председатель совета директоров сочинского отеля "Весна" Рубен Татулян заявил, что будет подавать в суд на Минфин США, который внес его в санкционный список в связи с тем, что он якобы оказывал материальную помощь "ворам в законе".
Он категорически опроверг заявление Минфина США об оказании поддержки криминальному миру. "Судя по тому, что происходит сейчас, и главным лучиком свободы является интернет, могу смело сказать о том, что против меня, как бизнесмена, ведутся грязные игры. Под скрытыми именами выбрасываются в интернет фейковые новости. В связи с этим думаю, что, соответственно, кому-то это нужно и выгодно", — отметил Татулян.
Он добавил, что никаких активов и деловых партнеров в Америке у него нет.
Включение в санкционный список означает, что активы этих людей и компаний на территории Соединенных Штатов замораживаются, а американским гражданам запрещается совершать с ними какие-либо финансовые операции.