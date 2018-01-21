Лавров назвал антироссийские санкции США безосновательными и бессмысленными

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Американские санкции являются безосновательными и бессмысленными, они не влияют на внешнеполитический курс России, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это вопрос гипотетический. Мы уже не раз говорили, что не ищем никакой конфронтации", — сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, как Москва будет реагировать на возможное введение новых более жестких антироссийских санкций после публикаций так называемого "кремлевского доклада" и отчета администрации США о целесообразности введения таких санкций.

"Тем не менее, естественно, мы не можем, будучи абсолютно незаинтересованными в нагнетании спирали конфронтации, оставаться спокойными, когда Россию пытаются всячески наказывать, будь то наша собственность, будь то те самые санкции", — добавил глава российского МИД.

Конгресс США принял в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Согласно закону, госсекретарь, министр финансов и директор национальной разведки должны до конца января 2018 года предоставить конгрессу список лиц, имеющих тесные связи с российскими властями, а также оценить перспективы введения санкций против фигурантов этого списка. Также США могут ввести ограничения для инвестиций в новые государственные долговые бумаги РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман заявил РИА Новости, что публикация доклада не означает одновременного автоматического введения новых санкций.

"Считаем, что санкции вводятся абсолютно безосновательно в том, что касается их причин. А что касается целей, которые они призваны достигнуть, то это тоже бессмысленно, потому что за годы действия этих санкций их авторы могли бы уже убедиться, что честную, открытую и конструктивную российскую политику эти санкции изменить не смогут", — пояснил Лавров.

Он отметил, что "независимая, самостоятельная линия" России в международных делах, опирающаяся на национальные интересы, "не подлежит изменению под влиянием извне".

"Она определяется президентом РФ на основе интересов, которые отвечают нуждам российского народа. То, что наша внешняя политика пользуется в обществе широкой поддержкой, по-моему, лучшее свидетельство того, что попытка изменить внешнюю политику путем давления на элиты и отдельные компании бесперспективна", — констатировал Лавров.