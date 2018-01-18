Посол в США предупредил об обязательном ответе России на расширение санкций

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Москва не оставит без ответа возможное расширение санкций США в конце января в рамках выполнения августовского санкционного закона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов добавил, что это и "публикация доклада об активах российских компаний с госучастием, а также предпринимателей, имеющих хорошие отношения с руководством страны, и перспектива наказания за взаимодействие с ними компаний и граждан из третьих стран", плюс документ о последствиях возможного запрета на операции с российскими гособлигациями".
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер США введут в конце января.
Санкции США в отношении России в справке РИА Новости >>
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