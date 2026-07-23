Когда сажать гладиолусы: лунный календарь посадки

Пышное и раннее цветение гладиолусов начинается с выбора правильных сроков посадки. Когда сеять клубнелуковицы на рассаду и высаживать их в открытый грунт по лунному календарю 2026 года, как выбрать и подготовить посадочный материал, а также практические советы цветоводов — в материале РИА Новости.

Таблица благоприятных дней для посадки луковиц гладиолусов на рассаду

Проращивание клубнелуковиц на рассаду начинают в марте, это дает раннее цветение гладиолусов уже в июне-июле.

Месяц Благоприятные дни Неблагоприятные дни Март 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 22 1-3, 18-20 Апрель 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 22 2, 16, 17, 18

© Shutterstock/FOTODOM / anovva Луковицы гладиолусов © Shutterstock/FOTODOM / anovva Луковицы гладиолусов

Таблица благоприятных дней для посадки гладиолусов в открытый грунт

Высадка в грунт привязана не только к лунному календарю, но и к температуре почвы.

Месяц Благоприятные дни Неблагоприятные дни Апрель 19, 20, 21, 22, 24 2, 16, 17, 18 Май 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 21, 22 1, 16, 17, 31 Июнь 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19-23 15, 30

Оптимальное окно для большинства регионов РФ — конец апреля — май, в холодных регионах сроки сдвигаются на начало июня.

© Shutterstock/FOTODOM / Disastica Гладиолусы © Shutterstock/FOTODOM / Disastica Гладиолусы

Как определить сроки посадки луковиц гладиолуса для своего региона

"Сроки посадки гладиолусов в первую очередь определяются не календарной датой как таковой, а климатическими особенностями региона и устойчивостью весенней погоды, — подчеркивает агроэксперт сети строительных гипермаркетов "Дом Лента", биолог-биоинженер Тимур Чернов. — Это теплолюбивая культура, крайне чувствительная к возвратным заморозкам: даже кратковременное похолодание может серьезно повредить растения, а в отдельных случаях привести и к их полной гибели".

Высаживать клубнелуковицы можно, когда грунт прогреется до +10…+14 °C на глубине 18-20 см. Раньше срока луковицы могут загнить, а ростки — затормозить рост.

"В южных районах гладиолусы, как правило, высаживают уже в конце марта — начале апреля, если погода позволяет. В средней полосе оптимальный срок приходится на вторую половину мая, когда почва достаточно прогревается и снижается риск ночных заморозков. В более северных регионах — начиная от Санкт-Петербурга и севернее — посадку обычно переносят на начало июня, — говорит Тимур Чернов. — Выращивание гладиолусов через рассаду оправданно прежде всего в северных широтах, где лето короче, а весна наступает поздно и нестабильно. Если же речь идет о южных регионах или средней полосе при благоприятной весне, то необходимости в рассадном способе, как правило, нет: гладиолусы можно сразу высаживать в открытый грунт в рекомендованные для конкретной местности сроки".

© Shutterstock/FOTODOM / Sarycheva Olesia Луковицы гладиолусов © Shutterstock/FOTODOM / Sarycheva Olesia Луковицы гладиолусов

Как выбрать и подготовить луковицы гладиолусов к посадке

"Здоровая клубнелуковица должна быть плотной, упругой, хорошо наполненной, без признаков пересыхания, — объясняет Тимур Чернов. — Один из важных показателей — вес: если внешне луковица выглядит нормально, но при этом остается слишком легкой, это может свидетельствовать о сильном обезвоживании и снижении ее жизнеспособности. На качественном посадочном материале не должно быть следов гнили, вмятин, надрезов, сломов, подопревших участков и других дефектов. Любое подобное повреждение повышает риск ослабленного роста, заболеваний и, как следствие, снижает шансы на полноценное и декоративное цветение".

Критерии выбора качественных луковиц

1-2 крепких ростка;

развитые корневые бугорки на донце;

диаметр 2-4 см;

отсутствие плесени, пятен и трещин;

плотная, упругая структура;

здоровое донце без следов гнили.

Подготовка клубнелуковиц к проращиванию

Очистите луковицы от сухих чешуек, так заметнее повреждения, а прорастание будет происходить быстрее. Осмотрите на предмет пятен и гнили. Вырежьте очаги гнили до здоровой ткани. Замочите для дезинфекции в марганцовке (1 г на литр воды) на 30 минут или используйте "Фитоспорин". Просушите сутки при комнатной температуре.

Этот этап называют яровизацией, он ускоряет пробуждение почек.

© Shutterstock/FOTODOM / Nat YS Выкапывание гладиолусов © Shutterstock/FOTODOM / Nat YS Выкапывание гладиолусов

Как правильно проращивать луковицы гладиолусов для рассады

В каких емкостях выращивать рассаду

Стаканчики или торфяные таблетки объемом не менее 0,5-0,6 л с дренажными отверстиями.

Грунт для рассады с перегноем или компостом, для рыхлости — речной песок, на дно — хвойный опад или керамзит.

Какую почву выбрать для посадки

Гладиолусы предпочитают рыхлый, питательный и хорошо дренированный субстрат. Тяжелая глинистая почва задерживает влагу у донца луковицы и провоцирует корневую гниль.

Оптимальный состав грунта для гладиолусов:

универсальный покупной грунт для цветочной рассады или легкая садовая земля;

добавление перегноя или компоста из расчета 1 часть на 3 части основного грунта для питательности;

речной песок (10-15 % объема) для рыхлости и улучшения дренажа;

хвойный опад или слой керамзита на дне лунки или емкости для защиты от переувлажнения.

Кислотность почвы (pH) должна быть нейтральной или слабокислой — в диапазоне 6,5-7,0. На кислых почвах гладиолусы плохо усваивают питательные вещества и чаще болеют. При необходимости добавьте доломитовую муку или известь для раскисления.

© Shutterstock/FOTODOM / Andrew Fletcher Гладиолусы © Shutterstock/FOTODOM / Andrew Fletcher Гладиолусы

Где хранить рассаду и как ухаживать

Светлый подоконник или фитолампы.

Температура +20…+25 °C.

Полив по мере просыхания почвы.

Досветка 12-14 часов в сутки при коротком дне.

Посадка гладиолусов в открытый грунт

Выберите солнечный участок, защищенный от ветра. Перекопайте почву, удалите сорняки и корневища. Внесите перегной или минеральное удобрение. На дно лунки насыпьте песчаную подушку 15-20 см, это защита от застоя влаги и гнили. Соблюдайте схему посадки: 20-25 см между луковицами, 30 см между рядами. Глубина заделки зависит от размера луковицы. Рассаду переносите с комом земли. Полейте и замульчируйте соломой или скошенной травой.

© Shutterstock/FOTODOM / Orest lyzhechka Гладиолусы © Shutterstock/FOTODOM / Orest lyzhechka Гладиолусы

Глубина посадки Размер луковицы Глубина заделки Расстояние между растениями Детки 3-5 см 10-15 см Мелкие 7-8 см 15-20 см Средние и крупные 10-15 см 20-25 см

"Перед посадкой гладиолусов особенно важно уделить внимание обеззараживанию клубнелуковиц, поскольку именно этот этап во многом определяет здоровье растений в дальнейшем, — отмечает Тимур Чернов. — К числу наиболее распространенных средств относятся "Фундазол" и "Витарос". Как правило, клубнелуковицы замачивают в растворе на несколько часов перед высадкой в грунт. Такой подход позволяет целенаправленно воздействовать на возможных возбудителей грибных заболеваний, которые могут сохраняться на посадочном материале. Поэтому фунгициды выглядят значительно более предпочтительным вариантом по сравнению с бытовыми и народными способами обработки. В частности, широко распространенное замачивание в растворе марганцовки трудно назвать оптимальным методом. Марганцовка действует грубо и неселективно и при неправильной концентрации способна вызвать повреждение тканей самой луковицы".

© Shutterstock/FOTODOM / VASHCHENKOPANKINA DARIA Гладиолусы © Shutterstock/FOTODOM / VASHCHENKOPANKINA DARIA Гладиолусы

Полезные советы по уходу за гладиолусами

Полив — раз в неделю в пасмурную погоду, дважды в жару. Лайфхак: поливайте в траншеи между рядами, а не под корень, ведь так снижается риск грибковых болезней.

Рыхление и прополка — после каждого полива.

Окучивание — для высокорослых сортов.

Подвязка — высокие цветоносы крепите к опоре.

При трипсах обработайте инсектицидом по инструкции.

График подкормок Этап роста Удобрение Доза на 10 л воды 2-3 листа Мочевина, аммиачная селитра 15-20 г 5-6 листьев Азофоска с микроэлементами 25-30 г Бутонизация Калийно-фосфорные + борная кислота 20 г + 2 г Цветение Калийно-фосфорная подкормка 15-20 г

"Гладиолусы относятся к культурам с высокой потребностью в питании, поэтому система подкормок для них имеет принципиальное значение. Особенно отзывчивы они на азот в начале вегетации, когда формируют мощную листовую массу и закладывают основу будущего развития, — подчеркивает Тимур Чернов. — Перед посадкой в грядку целесообразно внести азотные удобрения — как минеральные, так и органические, например хорошо подготовленный навоз. При этом важно соблюдать аккуратность: удобрения не должны напрямую соприкасаться с клубнелуковицей. После появления первых листьев растения также нуждаются в азотных подкормках. Однако уже на стадии 5-6 листьев, когда начинается закладка бутонов, подход к питанию необходимо менять: долю азота уменьшают, а в схему подкормок вводят калий. С момента появления цветоноса, то есть с началом бутонизации, азотные подкормки следует полностью прекратить. На этом этапе растения переводят на удобрения, содержащие калий и фосфор, которые способствуют формированию полноценного цветения и нормальному вызреванию клубнелуковицы".

5 ошибок при посадке гладиолусов:

Заглубление в холодную почву — луковицы загнивают. Посадка на одном месте годами — истощает почву, копит болезни. Избыточный полив — корневая гниль. Отсутствие подвязки — цветоносы ломаются. Хранение во влажном помещении — луковицы плесневеют до посадки.

© Shutterstock/FOTODOM / S.O.E Гладиолусы © Shutterstock/FOTODOM / S.O.E Гладиолусы

Часто задаваемые вопросы

Надо ли удалять чешуйки с луковиц перед посадкой?

Необязательно, но желательно: так заметнее повреждения и быстрее прорастание.

Что делать, если на луковицах появились пятна?

Вырежьте до здоровой ткани и замажьте зеленкой или толченым углем. При обширном поражении луковицу лучше выбраковать.

Можно ли оставлять гладиолусы в земле на зиму?