Фитоверм: от чего помогает и как применять препарат

Фитоверм — один из самых популярных биопрепаратов для защиты садовых, огородных и комнатных растений от насекомых-вредителей и клещей. Как действует средство, против каких вредителей оно эффективно, в каких случаях не поможет и как правильно использовать Фитоверм, чтобы получить максимальный результат без вреда для растений и окружающей среды, — в материале РИА Новости.

Что такое Фитоверм и как он действует

Фитоверм — это биоинсектицид и акарицид биологического происхождения, который применяют для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей и растительноядных клещей. В отличие от многих химических инсектицидов, препарат получают на основе продуктов жизнедеятельности почвенных микроорганизмов — актиномицетов рода Streptomyces. Действующим веществом является аверсектин С, обладающий выраженным кишечно-контактным действием.

После обработки препарат попадает в организм вредителя при поедании обработанных частей растения или при непосредственном контакте с его покровами. Аверсектин С нарушает передачу нервных импульсов, вследствие чего насекомое или клещ сначала перестает питаться, затем теряет подвижность и погибает. Первые признаки действия обычно появляются уже через несколько часов, а массовая гибель вредителей наблюдается в течение нескольких суток.

Фитоверм практически не накапливается в растениях и относительно быстро разлагается под воздействием света и микроорганизмов, поэтому считается более экологичной альтернативой многим синтетическим инсектицидам. Однако именно поэтому защитный эффект сохраняется ограниченное время, а для полного уничтожения популяции часто требуется несколько обработок.

Важно! Фитоверм наиболее эффективно работает при температуре воздуха около +18…+30 °C. В прохладную погоду его действие может быть менее выраженным.

© Shutterstock/FOTODOM / faithie Растительный клещ © Shutterstock/FOTODOM / faithie Растительный клещ

От каких вредителей помогает Фитоверм

Фитоверм используют для защиты овощных, плодовых, ягодных, декоративных и комнатных растений. Препарат особенно эффективен против сосущих и листогрызущих вредителей, однако результат обработки во многом зависит от стадии их развития и соблюдения инструкции.

Фитоверм помогает бороться со следующими вредителями:

тлей;

паутинным клещом;

трипсами;

белокрылкой;

гусеницами листогрызущих бабочек;

листовертками;

плодожорками (на отдельных стадиях развития);

колорадским жуком и его личинками;

долгоносиками;

пилильщиками;

некоторыми видами листоблошек и других сосущих насекомых.

© Shutterstock/FOTODOM / Triff Колорадский жук © Shutterstock/FOTODOM / Triff Колорадский жук

При этом препарат имеет и свои ограничения. Фитоверм практически не действует на яйца вредителей, поэтому через некоторое время после обработки могут появиться новые личинки. Именно поэтому производители рекомендуют проводить повторные опрыскивания с интервалом, указанным в инструкции.

Кроме того, средство не предназначено для борьбы с:

почвенными вредителями;

нематодами;

слизнями и улитками;

грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями растений.

Биологическое происхождение делает Фитоверм хорошим выбором для комплексной защиты сада и огорода, однако максимального эффекта удается добиться при своевременной обработке растений, пока численность вредителей еще невелика.

Инструкция по применению Фитоверма

Эффективность Фитоверма во многом зависит не только от правильной дозировки, но и от соблюдения технологии обработки. Рабочий раствор готовят непосредственно перед использованием, тщательно опрыскивая растения так, чтобы жидкость равномерно покрывала листья с обеих сторон. Нормы расхода и концентрация могут различаться в зависимости от культуры и вида вредителя.

© Shutterstock/FOTODOM / Nat YS Помпа для опрыскивания © Shutterstock/FOTODOM / Nat YS Помпа для опрыскивания

Культура Основные вредители Примерная дозировка* Особенности обработки Огурцы, томаты, перец, баклажаны Тля, паутинный клещ, трипсы, белокрылка 2-4 мл на 1 л воды Опрыскивать листья с двух сторон Капуста Гусеницы, белянки, совки 4 мл на 1 л воды Повторить обработку при необходимости Картофель Колорадский жук 4 мл на 1 л воды Обрабатывать при появлении личинок Яблоня, груша Листовертки, плодожорки, тля 2–4 мл на 1 л воды Равномерно смачивать крону Смородина, крыжовник Тля, клещи 2 мл на 1 л воды Особое внимание молодым побегам Комнатные растения Паутинный клещ, трипсы, тля, белокрылка 2 мл на 1 л воды Обрабатывать все растение, включая нижнюю сторону листьев

*Точные дозировки и кратность обработок могут различаться в зависимости от культуры, вредителя и конкретной формы выпуска препарата. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией производителя.

После обработки желательно несколько часов не поливать растения сверху и не проводить другие агротехнические работы, чтобы действующее вещество успело закрепиться на поверхности листьев.

© Shutterstock/FOTODOM / CuteCharacters Опрыскивание растений © Shutterstock/FOTODOM / CuteCharacters Опрыскивание растений

Как разводить препарат Фитоверм

Рабочий раствор готовят непосредственно перед применением. Для большинства культур используют концентрацию 2-4 мл препарата на 1 литр воды, однако точная дозировка зависит от объекта обработки и вида вредителя.

Раствор рекомендуется готовить в следующем порядке:

Налить в емкость небольшое количество чистой воды. Добавить необходимый объем Фитоверма. Тщательно перемешать. Долить воду до нужного объема и снова перемешать. Сразу перелить раствор в опрыскиватель и приступить к обработке.

При сильном восковом налете на листьях или обработке растений с плотной листвой некоторые садоводы дополнительно используют специальные прилипатели. Они помогают препарату дольше удерживаться на поверхности листьев и повышают эффективность обработки.

Важно! Готовый рабочий раствор не предназначен для длительного хранения. Его рекомендуется использовать сразу после приготовления.

Когда и как проводить обработку

Правильно выбранное время обработки напрямую влияет на эффективность Фитоверма. Поскольку препарат относится к биологическим средствам защиты растений и быстрее разрушается под воздействием солнечного света, опрыскивание лучше проводить утром или вечером, когда нет палящего солнца.

Наилучшие результаты достигаются при соблюдении нескольких условий:

температура воздуха — не ниже +15…+18 °C, оптимально +20…+26 °C;

сухая безветренная погода;

отсутствие дождя в ближайшие 8-12 часов;

равномерное смачивание всей листовой поверхности, особенно нижней стороны листьев.

При необходимости обработку повторяют через 7-20 дней. Точный интервал зависит от культуры, численности вредителей и рекомендаций производителя препарата.

В теплицах Фитоверм обычно работает эффективнее благодаря стабильной температуре и отсутствию осадков. В открытом грунте важно учитывать прогноз погоды, чтобы дождь не смыл препарат вскоре после обработки. Комнатные растения рекомендуется опрыскивать в хорошо проветриваемом помещении или на балконе, избегая попадания раствора на продукты питания, посуду и предметы домашнего обихода.

После обработки растения не следует сразу поливать по листьям или переставлять под дождь — это позволит препарату максимально проявить свое действие.

© Shutterstock/FOTODOM / Uryupina Nadezhda Опрыскивание в теплице © Shutterstock/FOTODOM / Uryupina Nadezhda Опрыскивание в теплице

"В каких случаях Фитоверм показывает лучший результат? Обычно тогда, когда вредитель еще не успел разойтись. Особенно это касается тли, паутинного клеща, трипсов, белокрылки и похожих сосущих вредителей. Тут сильно важен момент: препарат лучше работает по активным, питающимся стадиям, а не по яйцам и не по тем личинкам, которые еще не едят. Поэтому если вы пришли на участок и видите уже плотную колонию, то рассчитывать, что один проход все решит, честно говоря, ну очень наивно. Тут Фитоверм может помочь, но не вытянет ситуацию в одиночку.

И вот тут же самая частая ошибка дачников. Люди обработали один раз, подождали пару дней, ничего не поняли, плюнули и сказали: "не работает". А он часто просто не должен работать как один-единственный выстрел. Это не тот препарат, который нанес и забыл. Обычно нужна повторная обработка, а при клеще и в закрытом грунте особенно важен режим повторов. Если жарко, вредитель активен и обработку приходится повторять чаще. Если прохладно, эффект слабее. Тут, кстати, у авермектинов очень заметна зависимость от температуры: в тепле они работают ощутимо лучше, а в холоде заметно хуже.

Еще одна ошибка — обработка "как попало". Перед дождем, по мокрому листу, в сильную жару под палящим солнцем, когда раствор с листа фактически улетает в никуда, или наоборот, когда вредитель уже сидит не на поверхности, а очаг разросся. Фитоверм любит, когда его наносят по сухому листу, в спокойную погоду и так, чтобы раствор попал именно туда, где живет вредитель. Особенно важно пройти нижнюю сторону листа, потому что именно там часто и сидят клещи и сосущие насекомые. Ну и, конечно, не надо ждать от него чуда, если вы уже прозевали несколько поколений вредителя", — советует куратор образовательного проекта "Школа Сада", специалист по уходу за растениями Валентина Тупицына.

© Shutterstock/FOTODOM / JulieStar Лист смородины © Shutterstock/FOTODOM / JulieStar Лист смородины

Плюсы и минусы Фитоверма

Фитоверм давно используется как в личных подсобных хозяйствах, так и в профессиональном растениеводстве. Популярность препарата объясняется сочетанием высокой эффективности против многих вредителей и сравнительно мягкого воздействия на окружающую среду. Однако, как и любое средство защиты растений, он имеет не только преимущества, но и ограничения, которые важно учитывать перед применением.

Преимущества Недостатки Биологическое происхождение препарата Не уничтожает яйца вредителей Эффективен против многих насекомых и клещей Требует повторных обработок Быстро разлагается в окружающей среде Легко смывается сильным дождем Не накапливается в плодах при соблюдении инструкции Менее эффективен в прохладную погоду Короткий срок ожидания до сбора урожая Защитное действие сохраняется относительно недолго Подходит для овощных, плодовых, ягодных и комнатных растений Имеет специфический запах

Несмотря на отдельные недостатки, Фитоверм остается одним из наиболее востребованных биопрепаратов для защиты растений. Наилучшие результаты он показывает при своевременной обработке и соблюдении рекомендаций производителя.

Важно! Фитоверм не является универсальным средством. При массовом размножении вредителей или сильном поражении растений может потребоваться комплексная система защиты с использованием препаратов разных механизмов действия.

© Shutterstock/FOTODOM / Mihail2121 Подготовка к опрыскиванию растений от вредителей © Shutterstock/FOTODOM / Mihail2121 Подготовка к опрыскиванию растений от вредителей

Совместимость с другими препаратами

Перед приготовлением баковых смесей важно убедиться, что препараты совместимы между собой. Это позволит избежать снижения эффективности обработки или выпадения осадка в рабочем растворе.

Фитоверм обычно совместим с:

большинством стимуляторов роста;

микроудобрениями и внекорневыми подкормками;

многими фунгицидами с нейтральной реакцией раствора.

Не рекомендуется смешивать препарат:

со средствами, имеющими выраженную щелочную реакцию;

с бордоской жидкостью;

с известковыми растворами и другими щелочными препаратами.

Перед использованием новой баковой смеси желательно провести тест на совместимость в небольшом объеме воды.

Меры безопасности

Несмотря на биологическое происхождение, при работе с Фитовермом необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности.

Во время приготовления раствора и опрыскивания рекомендуется:

использовать защитные перчатки;

надевать очки и при необходимости респиратор;

не принимать пищу, не пить и не курить во время работы;

не допускать попадания препарата в глаза и на слизистые оболочки;

после окончания обработки тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

Также следует ограничить доступ детей и домашних животных к месту обработки до полного высыхания раствора на листьях.

"Тут важен здравый смысл. Фитоверм не стоит считать безобидной водичкой. Это все равно пестицид, просто более мягкий по сравнению со многими химическими инсектицидами. Для пчел и других полезных насекомых он не нейтрален, поэтому в период цветения и активного лета опылителей надо быть очень аккуратным. Домашних животных и детей к свежей обработке тоже лучше не подпускать, а работать строго по инструкции и в средствах защиты. Не потому что надо драматизировать, а потому что аккуратность тут реально важна", — подчеркивает куратор образовательного проекта "Школа Сада", специалист по уходу за растениями Валентина Тупицына.

Отзывы агрономов и садоводов о Фитоверме

Специалисты отмечают, что Фитоверм наиболее эффективен при раннем обнаружении вредителей и соблюдении рекомендованных условий обработки. По словам агрономов, препарат особенно хорошо работает против паутинного клеща, трипсов и тли при теплой погоде, однако из-за отсутствия овицидного действия часто требуется несколько опрыскиваний с рекомендованным интервалом.

Садоводы также положительно оценивают препарат за возможность использовать его на овощных, плодовых, ягодных и комнатных растениях. Среди наиболее частых преимуществ пользователи называют короткий срок ожидания до сбора урожая, возможность применять средство в период вегетации и хорошую эффективность против большинства распространенных вредителей. Вместе с тем многие отмечают, что для достижения устойчивого результата важно строго соблюдать дозировки, сроки повторных обработок и учитывать погодные условия.

"Фитоверм — это не волшебная палочка, а нормальный рабочий препарат, если понимать его место в системе защиты. По-простому: он хорош не тогда, когда вредителей уже море и листья стоят в трубочку; он хорош, когда очаг только начинается или когда нужно мягко и без лишней химии сбить численность. В основе у него авермектиновая группа, а действующее вещество указывают как аверсектин C. Это препарат не для чудес, а для аккуратной и своевременной работы. Фитоверм не стоит считать полноценной заменой химическим инсектицидам. У него другая ниша. Это не замена вообще всему, а хороший первый шаг, когда вредитель только появился, когда надо работать мягче или когда до сбора урожая совсем недалеко. Но если колония уже крупная, если вредитель сидит давно, если растение сильно угнетено, тогда одной мягкой схемы часто мало. В таких случаях уже смотрят шире: механическая очистка, санитарная обрезка, смена препарата, более сильные средства и комплексный подход", — комментирует куратор образовательного проекта "Школа Сада", специалист по уходу за растениями Валентина Тупицына.

© Shutterstock/FOTODOM / davide bonaldo Растительный клещ © Shutterstock/FOTODOM / davide bonaldo Растительный клещ

Часто задаваемые вопросы о Фитоверме

Перед использованием препарата у садоводов и огородников нередко возникают вопросы о температуре применения, сроках действия, совместимости с другими средствами и безопасности урожая. Ниже собраны ответы на самые распространенные из них.

При какой температуре действует Фитоверм?

Фитоверм начинает эффективно работать при температуре воздуха не ниже +15…+18 °C, однако максимальную активность проявляет при +20…+26 °C. Известно, что с повышением температуры эффективность препарата возрастает: например, при увеличении температуры с +17 до +24 °C его активность против ряда вредителей может значительно усиливаться. В прохладную погоду действие развивается медленнее.

Сколько раз нужно обрабатывать растения?

Поскольку Фитоверм практически не действует на яйца вредителей, одной обработки часто бывает недостаточно. Обычно растения опрыскивают 2-4 раза с интервалом 7-20 дней в зависимости от культуры, численности вредителей и рекомендаций производителя. При сильном заражении повторные обработки особенно важны.

© Shutterstock/FOTODOM / wertinio Опрыскивание растений © Shutterstock/FOTODOM / wertinio Опрыскивание растений

Через сколько действует Фитоверм и когда можно есть плоды?

После обработки вредители обычно перестают питаться через 6-10 часов, а их массовая гибель происходит в течение 2-5 суток. Благодаря быстрому разложению действующего вещества срок ожидания до сбора урожая у большинства культур составляет около 2-3 дней, однако всегда следует ориентироваться на инструкцию к конкретной форме выпуска препарата.

С чем можно смешивать Фитоверм?

Фитоверм совместим со многими стимуляторами роста, микроудобрениями и рядом фунгицидов с нейтральной реакцией раствора. При этом его не рекомендуется смешивать с препаратами, имеющими щелочную реакцию, включая бордоскую жидкость и известковые растворы. При приготовлении баковой смеси желательно предварительно проверить совместимость компонентов.

Как хранить Фитоверм и готовый раствор?