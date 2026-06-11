Чем и как подкормить помидоры в грунте и теплице

Грамотная подкормка — важный этап в выращивании любой культуры, ведь от этого во многом зависит здоровье растений и их урожайность. В течение сезона томаты активно расходуют питательные вещества, однако к их подкормке важно подходить с умом, ведь далеко не все удобрения могут пойти на пользу. Как правильно подкармливать томаты в открытом грунте и в теплице, основные виды удобрений и особенности подкормки на разных этапах жизни культуры — в материале РИА Новости.

Чем подкармливать помидоры: основные виды удобрений

Для того, чтобы обеспечить томаты всеми необходимыми им микроэлементами, используются различные виды удобрений. Самыми популярными и эффективными являются минеральные удобрения, которые, в зависимости от преобладающего в составе элемента, делятся на следующие группы:

азотные (аммиачная селитра, мочевина, кальциевая селитра). Необходимы прежде всего на начальном этапе роста, когда идет формирование листового аппарата. Но применять их нужно осторожно, особенно после начала цветения;

фосфорные удобрения (суперфосфат и монокалийфосфат). Важны для корневой системы, закладки цветочных кистей и общего развития растения;

калийные удобрения (сульфат калия, монофосфат калия). Особую роль калий начинает играть с начала цветения культур, а также завязи и налива плодов (так как влияет на размер, плотность и вкус последних). Он же делает растения более устойчивыми к стрессам.

Не менее важны для томатов и другие микроэлементы.

“Так, кальциевые подкормки применяют для профилактики физиологических нарушений, в том числе вершинной гнили. Важно понимать, что вершинная гниль часто связана не только с нехваткой кальция в почве, но и с нерегулярным поливом, жарой, засолением грунта и нарушением поступления кальция в растение. Магний и микроэлементы нужны при признаках дефицита: межжилковое пожелтение старых листьев, слабое цветение, плохая завязь. Часто применяют сульфат магния, борную кислоту в малых дозах, комплексные микроудобрения, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт в области агрономии и растениеводства Жаннета Вологирова. — Органические удобрения (то есть компост, перегной, биогумус, настои органики) улучшают структуру почвы и питание растений, но их также нельзя использовать бесконтрольно. Свежий навоз под помидоры вносить не стоит: он может вызвать избыток азота, ожоги корней и рост болезней”.

Для удобства Жаннета Вологирова подготовила таблицу подкормок для основных видов удобрений:

Виды удобрений и дозировка для подкормки помидоров Группа удобрений Примеры Ориентировочная дозировка Способ внесения Когда применять Азотные Аммиачная селитра 10–15 г на 10 л воды Под корень по влажной почве После укоренения рассады, при слабом росте; не использовать как регулярную подкормку в период массового плодоношения Азотные Мочевина 5–10 г на 10 л воды По листу в слабой концентрации На ранних этапах роста как быстрая корректировка азотного дефицита Кальциевые Кальциевая селитра 10–15 г на 10 л воды Под корень или по листу в меньшей концентрации При активном росте и для профилактики вершинной гнили Фосфорные Суперфосфат 15–20 г на 10 л воды, лучше в виде вытяжки Под корень При посадке, после пересадки, при слабом развитии корней Фосфорно-калийные Монокалийфосфат 10–15 г на 10 л воды Под корень или по листу в слабой концентрации Бутонизация, цветение, начало плодоношения Калийные Сульфат калия 10–15 г на 10 л воды Под корень Налив плодов, массовое плодоношение Магниевые Сульфат магния 10–15 г на 10 л воды По листу или под корень При межжилковом пожелтении, особенно на старых листьях Микроэлементы Борная кислота 1–2 г на 10 л воды Внекорневая обработка Перед цветением или в начале цветения, при необходимости, не чаще 1–2 раз за сезон Органические Компост, биогумус По инструкции или 1–2 горсти в посадочную лунку, смешивая с почвой В почву До посадки и в начале сезона Зольный настой Древесная зола 1 стакан золы на 10 л воды, настоять Под корень В период цветения и плодоношения, если почва не щелочная; не смешивать в одной подкормке с азотными удобрениями

“Дозировки в таблице являются ориентировочными. Их нужно корректировать по конкретному препарату, инструкции производителя, составу почвы, возрасту растения и способу выращивания. Для теплицы, открытого грунта и контейнеров схема будет отличаться”, — отмечает эксперт.

К слову, нехватку тех или иных микроэлементов у растения можно распознать по их внешнему виду. “При нехватке азота листья становятся бледными и мельчают. При дефиците фосфора листья томатов приобретают фиолетовый оттенок, а при дефиците калия — скручиваются и засыхают по краям, так называемый краевой ожог”, — говорит Алексей Горнов, директор Агродепартамента Пиканта.

Когда удобрять помидоры?

Для того, чтобы подкормка помидоров оказалась максимально эффективной, важно правильно выбрать не только вид удобрения, но и время его внесения. “Главная ошибка — давать много азота после начала цветения и налива плодов. В этом случае растение активно наращивает листья и стебли, а цветение, завязывание и созревание могут ухудшаться. Подкормки должны меняться по фазам: в начале роста нужен умеренный азот, при развитии корневой системы — фосфор, во время цветения и плодоношения — калий, кальций, магний и микроэлементы”, — говорит Жаннета Вологирова.

Удобную таблицу подкормок по основным этапам приводит руководитель агрохимической службы компании ЕвроХим Мария Визирская:

Подкормка томатов по фазам роста Удобрение Кол-во мерных ложек* (объем гр.) Кол-во подкормок за сезон Объем воды Расход рабочего раствора До высадки рассады Avrora16-16-16 25-50г/кв.м. 1 Через 5-7 недель после высадки рассады AqualisNPK 18:18:18+3Mg+МЭ 20:20:20+МЭ 4 (20 г) 1-2 10 л 1л/1 растение 5-10 (25-50 г) 1л/10м2 Цветение, рост завязи AqualisNPK12:8:31 +2Mg +МЭ 4 (20 г) 1-2 10 л 1л/1 растение 5-10 (25-50г) 1л/10м2 Плодоношение AqualisNPK 6-14-35+МЭ 4 (20г) 2-4 10 л 1л/1 растение 5-10 (25-50г) 1л/10м2 Нитрат кальция 4 (20г) 1л/1 растение 5-10 (25-50г) 1л/10м2

Рассаду томатов

Рассада томатов в большей части случаев не нуждается в дополнительных источниках микроэлементов. Если культура растет в качественном рассадном грунте, имеет крепкий стебель и нормальную окраску листьев, то подкормки будут лишними.

“Первую подкормку рассады обычно проводят после появления 2–3 настоящих листьев или после пикировки, когда растение восстановилось. На этом этапе лучше использовать слабый раствор комплексного удобрения с преобладанием фосфора или сбалансированным составом”, — говорит Жаннета Вологирова.

После пересадки рассады в открытый грунт

После того, как растение переедет на ПМЖ в открытый грунт или теплицу, вносить подкормку нужно далеко не сразу. Лучше всего сделать это примерно через 10–14 дней, когда рассада укоренится.

“В этот период можно дать фосфорную подкормку (монофосфат калия) для стимуляции корней. А еще через 5–7 дней — азотную (кальциевая селитра или слабый раствор мочевины), чтобы помочь растению нарастить здоровую зеленую массу”, — отмечает Алексей Горнов.

В то же время, по словам Жаннеты Вологировой, если растения выглядят крепкими и активно растут, азот лучше не усиливать.

Подкормка томатов во время цветения

Во время цветения на первый план выходят фосфор и калий. В этот период хорошо работают монокалийфосфат, сульфат калия, комплексные удобрения для томатов, микроэлементы с бором. А вот бор, который также нередко упоминается как необходимый в данный период, по словам некоторых экспертов, стоит применять аккуратно, лишь при необходимости и в небольших дозировках.

Подкормка помидоров во время плодоношения

Как только на растениях начинают появляться первые плоды, акцент в составе удобрений смещается на калий, кальций и магний. “Азот в этот период нужен в умеренном количестве, иначе растение будет “жировать”. При наливе плодов полезны калийные подкормки, регулярный полив и поддержание стабильной влажности почвы”, — говорит Жаннета Вологирова.

Дополнительные подкормки томатов

Внимательно наблюдая за состоянием растения, можно по ряду признаков понять, что оно нуждается в дополнительной подкормке. Бледные листья и отставание растения в росте может быть проявлением дефицита азота. Когда нижние листья приобретают фиолетовый оттенок, можно заподозрить дефицит фосфора или слишком холодную почву. Отметив, что края листьев подсыхают, да и плоды при этом наливаются плохо, предположительным “диагнозом” должен стать дефицит калия.

“Если куст активно наращивает зелень, но плохо цветет, азот убирают. Если слабая завязь – добавляют бор. Если появляется вершинная гниль — работают с кальцием и обязательно выравнивают полив”, — добавляет Петр Дубоделов, руководитель ГИС-направления и геоэколог проекта "Мой гектар".

Как правильно вносить удобрения под помидоры

Грамотный выбор нужного удобрения — это лишь половина успеха в деле выращивания томатов. Не менее важно правильно внести подкормку, что она оказалась максимально эффективной и не нанесла вреда. Вот несколько ключевых правил:

подкармливать только по влажной почве.

“Если внести концентрированный раствор по сухому грунту, можно получить ожог корней”, — предупреждает Жаннета Вологирова;

соблюдать дозировку. Подкормку томатов лучше осуществлять по принципу “лучше меньше, но регулярно”.

“Перекормленные растения становятся более уязвимыми к болезням, хуже завязывают плоды и могут давать водянистый урожай”, — добавляет эксперт;

разделять корневые и внекорневые подкормки. Корневые работают дольше и дают основное питание, в то время как внекорневые можно использовать в качестве “скорой помощи” при дефиците или в стрессовых ситуациях (но концентрация раствора при этом должна быть ниже).

“В Центральном федеральном округе это особенно важно, потому что погода нестабильная: холодные ночи, перепады влажности, дожди, а иногда и резкая жара. В таких условиях корни могут хуже усваивать питание, поэтому листовые подкормки иногда работают быстрее и мягче”, — отмечает Петр Дубоделов;

не смешивать все препараты подряд, ведь некоторые удобрения несовместимы между собой.

“Например, кальциевые подкормки лучше не смешивать в одном баке с фосфатами и сульфатами, если на этикетке препарата нет прямого разрешения”, — говорит Жаннета Вологирова;

подкармливать растения с учетом погоды. Например, внекорневые обработки противопоказаны в жару или при ярком солнце (это чревато ожогами листьев).

Советы экспертов по подкормке помидоров

“Древесная зола — прекрасный природный источник калия, магния и микроэлементов. Ее настоем (стакан на 10 литров воды) полезно подкармливать томаты раз в две недели в период плодоношения. Это улучшает вкус плодов. Кальций — это защита от вершинной гнили. При высадке рассады добавьте в каждую лунку горсть измельченной яичной скорлупы или пролейте лунку раствором кальциевой селитры. Внимательно наблюдайте за растениями. Их внешний вид — лучший подсказчик, чего именно им не хватает в данный момент”, — говорит Алексей Горнов.

“Оптимальная схема подкормки помидоров строится не от желания “дать побольше удобрений”, а от фазы развития растения. До цветения важно обеспечить умеренное питание и развитие корня. Во время цветения на первый план выходят фосфор, калий и микроэлементы. Во время плодоношения особенно важны калий, кальций, магний и стабильный полив. Если есть возможность, перед сезоном стоит сделать хотя бы простой анализ почвы: он поможет не вносить лишнее и не создавать перекосы питания”, — отмечает Жаннета Вологирова.