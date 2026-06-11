Болезни огурцов: как распознать по листьям, фото, причины и профилактика

Грядки с огурцами можно встретить практически на каждом огороде, ведь этот овощ пользуется заслуженной любовью и популярностью. Чтобы получить хороший урожай, важно следить за состоянием растений и вовремя распознавать и лечить возможные заболевания. Самые распространенные грибковые, вирусные и бактериальные болезни огурцов, как их распознать и лечить, советы по профилактике — в материале РИА Новости.

Какие бывают болезни огурцов и почему они появляются

Обыкновенный огурец (на латыни — Cucumis sativus) относится к однолетним травянистым растениям и, подобно большинству других культур, подвержен различным заболеваниям. В зависимости от того, что именно вызвана проблема, болезни можно разделить на три большие группы:

грибковые и грибоподобные (мучнистая роса, медянка и другие);

бактериальные (бактериоз и т.д.);

вирусные (хлороз и прочие).

Болезни огурцов могут быть вызваны не только возбудителем, который относится к одной из вышеперечисленных групп, но и неправильным уходом (например, неправильно организованным поливом и т.д.).

© Shutterstock/FOTODOM / Robert Kneschke Болезнь листьев огурца © Shutterstock/FOTODOM / Robert Kneschke Болезнь листьев огурца

Среди главных причин появления болезней огурцов можно выделить:

загущенные посадки;

плохое проветривание;

высокая влажность;

полив по листьям;

резкие перепады температуры;

слишком холодные ночи;

зараженные растительные остатки;

отсутствие севооборота;

слабая профилактика.

“В теплицах болезни часто развиваются быстрее, потому что там выше влажность и хуже движение воздуха, — говорит кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт в области агрономии и растениеводства Жаннета Вологирова. — Для огурца особенно опасны ситуации, когда листья долго остаются влажными. Если вечером обильно полить растения по листьям, закрыть теплицу и оставить влажный воздух на ночь, создаются почти идеальные условия для развития грибковых, грибоподобных и бактериальных заболеваний”.

“Для Центрального федерального округа особенно характерны тепличные проблемы. Здесь часто сочетаются прохладные ночи, теплые дни, высокая влажность и конденсат на стенках теплицы. Поэтому в ЦФО чаще приходится сталкиваться с пероноспорозом, мучнистой росой, кладоспориозом, аскохитозом, бактериозом и корневыми гнилями. По России в целом картина похожая, но в южных регионах быстрее развиваются болезни, связанные с жарой и стрессом растений, а в более влажных и прохладных зонах сильнее проявляются пероноспороз и гнили”, — говорит Петр Дубоделов, руководитель ГИС-направления и геоэколог проекта “Мой гектар”.

© Shutterstock/FOTODOM / OlgaSolo Выращивание огурцов в теплице © Shutterstock/FOTODOM / OlgaSolo Выращивание огурцов в теплице

Как определить болезнь огурцов по листьям: основные признаки

У каждой из существующих болезней огурцов есть свои “симптомы”, но на практике граждане чаще всего замечают существующую проблему по листьям. Как правило, больное растение можно узнать по:

пятнам и налету на листьях;

пожелтевшим листьям;

листьям, которые скрутились или засохли по краям;

листьям, на которых появились мокнущие участки или мозаичная окраска.

“Но по одному признаку точный диагноз ставить рискованно: похожие симптомы могут быть при инфекции, нехватке питания, солнечных ожогах, холодной воде, резких перепадах температуры или повреждении корней”, — предупреждает эксперт.

Симптомы различных болезней огурцов по листьям Симптом Возможное заболевание Белый мучнистый налет Мучнистая роса Желтоватые пятна, которые ограничены жилками. На нижней стороне листа — серо-фиолетовый или буроватый налет Пероноспороз, или ложная мучнистая роса Мокнущие угловатые пятна, после которых ткань листа высыхает и выпадает Бактериоз (угловатая пятнистость) Мозаичная окраска и деформация листьев (становятся бугристыми), при этом само растение отстает в росте Вирусная инфекция Вдавленные пятна и язвочки (не только на листьях, но и на плодах), а также розоватый или темный налет Антракноз

Грибковые болезни огурцов

Грибковые заболевания огурцов включают сразу несколько распространенных заболеваний, который способны существенно навредить растениям и негативным образом отразиться на их урожайности. С такими болезнями владельцы огородов сталкиваются очень часто, они вызваны различными типами патогенных грибов, а их развитию нередко способствует погода (например, сочетание высоких температур и значительной влажности).

Мучнистая роса

Один из самых распространенных недугов, который очень легко определить по характерному признаку — появлению белого мучнистого налета на верхней стороне листьев. Сначала появляются небольшие пятна, но затем они сливаются, а сам лист постепенно желтеет и засыхает.

По словам эксперта, данное заболевание часто развивается при перепадах температуры, загущении посадок и ослаблении растений.

Заметив при осмотре культуры несколько пораженных болезнью листьев, их нужно аккуратно оборвать и сжечь. Растение можно обработать следующими препаратами — “Топаз”, “Серпень”, “Фитоспорин-М” и другие.

© Shutterstock/FOTODOM / Jus_Ol Мучнистая роса © Shutterstock/FOTODOM / Jus_Ol Мучнистая роса

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

“Ложная мучнистая роса, или пероноспороз, в практических материалах часто рассматривается вместе с грибковыми болезнями, хотя ее возбудитель относится к грибоподобным организмам — оомицетам, — объясняет Жаннета Вологирова. — Сверху листа появляются желтые угловатые пятна, а снизу при высокой влажности может образоваться серо-фиолетовый налет. Это одна из самых опасных болезней огурца, особенно в прохладную влажную погоду. В отличие от настоящей мучнистой росы, пероноспороз быстрее разрушает листовой аппарат”.

Для борьбы с данным заболеванием могут использоваться такие средства как “Фитоспорин-М”, “ХОМ”, “Консенто” и другие.

© Shutterstock/FOTODOM / Sergii Kuchugurnyi Ложная мучнистая роса © Shutterstock/FOTODOM / Sergii Kuchugurnyi Ложная мучнистая роса

Аскохитоз

Аскохитоз, при котором не только на листьях, но также на стеблях и плодах растения появляются сероватые, бурые или водянистые пятна (нередко — с черными точками) чаще встречается у растений, которые растут в теплицах. Даже если больное растение принесет плоды, такой урожай придется уничтожить, ведь внутри огурца владельца участка будет ждать неприятный сюрприз — при аскохитозе плоды разлагаются изнутри.

Развитию болезни, по словам эксперта, способствуют высокая влажность и ослабление растений. Именно поэтому для профилактики необходимо внимательно следить за температурой в теплице, проводить обработку инструмента, а если проблема все же была обнаружена — обрабатывать больные растения 1% раствором бордоской жидкости либо опудривать смесью медного купороса и мела (в пропорциях 1:1).

© Shutterstock/FOTODOM / VH-studio Опрыскивание огурцов © Shutterstock/FOTODOM / VH-studio Опрыскивание огурцов

Кладоспориоз (бурая оливковая пятнистость)

Еще одно грибковое заболевание — кладоспориоз — также называют “бурой оливковой пятнистостью”. Ее симптомы чаще всего можно наблюдать на листьях, стеблях и плодах. На них могут появляться язвочки и оливковый налет, а через несколько дней листья практически полностью темнеют и сворачиваются.

Как правило, главный фактор, который способствует развитию заболевания — высокий уровень влажности (данный показатель должен превышать 80 процентов). Чаще всего кладоспориоз развивается при прохладной влажной погоде и плохом проветривании.

Для профилактики семена перед посадкой можно замочить в растворе препаратов “Фитоспорин-М” или “Споробактерин”. Первым также можно опрыскивать растения во время периода их вегетации, а вторым также поливать под корень.

© Shutterstock/FOTODOM / Mironmax Studio Бурая оливковая пятнистость © Shutterstock/FOTODOM / Mironmax Studio Бурая оливковая пятнистость

Антракноз (медянка)

Одним из наиболее заразных грибковых недугов считается антракноз (также известный огородникам как медянка). Заподозрить это заболевание стоит тогда, когда листья покрываются округлыми пятнами рыжего оттенка (позже на их месте образуются неровные отверстия), а на плодах можно увидеть вдавленные язвы.

“При высокой влажности на пораженных местах может появляться розоватый налет спороношения”, — говорит Жаннета Вологирова.

Пораженные медянкой растения достаточно быстро заражают друг друга, так что очень важно вовремя принять меры. Например, опрыскать их однопроцентным раствором бордоской жидкости.

Серая гниль

Порой на огурцах можно обнаружить признаки и серой гнили, которая чаще всего появляется на поселившихся в теплице растениях. На листьях появляются пятна бурого цвета, а затем они покрываются серым пушистым налетом. Аналогичным образом болезнь может проявлять себя и на плодах, уничтожая долгожданный урожай.

Если серая гниль захватила лишь незначительные участки растений, их можно тщательно удалить и сжечь, а оставшиеся растения обработать препаратами под названием “Байлетон” или “Ровраль”. Если же площадь поражения велика, то придется избавиться от всех растений.

© Shutterstock/FOTODOM / AlexDreamliner Серая гниль © Shutterstock/FOTODOM / AlexDreamliner Серая гниль

Белая гниль (склеротиниоз)

Еще одно заболевание, которое часто угрожает тепличным огурцам — это белая гниль (склеротиниоз). Как и серая гниль, она развивается в условиях высокой влажности, плохой вентиляции и травмировании растений. Но, в отличии от названного недуга, характеризуется появлением белого ватного мицелия (внешне кажется, что на листах словно осели небольшие комочки ваты, которые затем вызывают гниение). Похожие “ватные” наросты могут появляться и на других частях растения.

Спасти растение, полностью пораженное этим заболеванием, не получится, его нужно как можно быстрее вырвать и сжечь. Здоровые растения можно попробовать обработать в целях профилактики смесью из медного купороса, сульфата цинка и мочевины.

Фузариозное увядание

Ряд характерных симптомов соответствует фузариозному увяданию, которое весьма распространено среди растущих в открытом грунте огурцов. При нем в дневное время пораженное растение выглядит слабым и увядшим (особенно в условиях жары). Однако к вечеру владельцы участков могут отмечать, что растение словно “оживает”. Если не принять меры, оно постепенно будет слабеть (ведь грибок поражает его сосудистую систему), пока окончательно не погибнет.

Для борьбы используются как микробиологические (например, “Бактерра”), так и химические препараты (“Превикур Энерджи” и другие)

© Shutterstock/FOTODOM / FZ en Linea Гниющие листья огурца © Shutterstock/FOTODOM / FZ en Linea Гниющие листья огурца

Корневая гниль

Главная опасность корневой гнили заключается в том, что болезнь на первом этапе развивается практически незаметно, так как в зоне поражения оказываются скрывающиеся под землей корни растения. Внешне можно заметить, что листья огурца постепенно начинают увядать, однако многие огородники до поры до времени списывают это на недостаточный полив. Но даже дополнительное увлажнение почвы при данной проблеме не дает положительного эффекта, а плоды при этом теряют вкус.

“Частые причины — холодный грунт, перелив, плотная почва, полив холодной водой”, — дополняет Жаннета Вологирова.

В качестве мер профилактики рекомендуется регулярно обновлять почву, а для полива использовать только теплую воду.

Вирусные болезни огурцов

Вторая большая группа заболеваний, которые могут поражать культуру — это болезни, вызванные различными вирусами. Как отмечает Жаннета Вологирова, такие болезни не лечатся фунгицидами. Основные меры борьбы с ними — это удаление больных растений, а также борьба с переносчиками (в особенности с тлей), а также использование здоровых семян и устойчивых гибридов.

“При вирусных инфекциях важно не пытаться "залечить" растение подкормками: это не решает проблему и может только затянуть распространение инфекции”, — отмечает эксперт.

© Shutterstock/FOTODOM / Olya Maximenko Болезнь листьев огурца © Shutterstock/FOTODOM / Olya Maximenko Болезнь листьев огурца

Обыкновенная мозаика огурца

Для многих вирусных заболеваний огурцов характерно появление необычного окраса листьев. Обыкновенная мозаика проявляет себя мозаичной окраской (на листьях появляется множество маленьких цветных пятен), а по мере развития заболевания листья деформируются и скручиваются (а после и вовсе нередко засыхают и отмирают). При этом также замедляется рост растения, а иногда наблюдается искривление плодов.

Пораженные растения рекомендуется удалить, а также еженедельно проводить опрыскивание раствором Фармайода (в концентрации 0,03 %).

Английская мозаика

Мозаичный окрас листьев появляется и при поражении растения английской мозаикой (второе название — зеленая крапчатая). При этом заболевании на огурцах также наблюдается деформация листьев, можно увидеть, как слегка светлеет оттенок жилок, а также уменьшается количество женских цветков, происходит деформация плодов, да и само растение в целом практически перестает развиваться.

Бактериальные болезни огурцов

Возбудителями бактериальных болезней огурцов становятся различные патогенные бактерии, а неправильный уход или условия выращивания могут способствовать развитию заболевания.

© Shutterstock/FOTODOM / Natali Nekrasova Гниющие листья огурца © Shutterstock/FOTODOM / Natali Nekrasova Гниющие листья огурца

Бактериоз (угловатая пятнистость)

Самое распространенное бактериальное заболевание, которое поражает не только огурцы, но и другие культуры — это бактериоз, или угловатая пятнистость.

“На листьях появляются угловатые водянистые пятна, ограниченные жилками. Позже ткань буреет, высыхает и может выпадать. На нижней стороне листа во влажную погоду иногда видны капли бактериального экссудата. Болезнь распространяется с каплями воды, через растительные остатки, семена и при уходе за мокрыми растениями”, — объясняет Жаннета Вологирова.

“При бактериозе применяют медьсодержащие препараты и Фитолавин. Но нужно понимать: если ткань уже разрушена, ее нельзя восстановить обработкой. Можно только остановить распространение инфекции. Поэтому больные листья удаляют, а сильно пораженные растения иногда лучше убрать полностью”, — говорит Петр Дубоделов.

Важный момент: перед применением любого средства необходимо внимательно изучить инструкцию и соблюдать указанные сроки между обработкой растения и сбором урожая.

© Shutterstock/FOTODOM / Mironmax Studio Бактериоз © Shutterstock/FOTODOM / Mironmax Studio Бактериоз

Чем лечить болезни огурцов

Первое, что необходимо сделать,заметив первые признаки любого заболевания у растения (будь то налет, пятна или увядание) — это убрать сильно пораженные листья, а также снизить влажность и наладить проветривание, прекратить полив по листьям.

“Если есть подозрение на вирусную инфекцию, то стоит избавиться не от отдельных листьев, а удалить все больное растение, потому что вирусы не лечатся и могут распространяться через вредителей, инструмент и растительные остатки. Без исправления условий выращивания любые препараты работают хуже”, — предупреждает Жаннета Вологирова.

Если говорить о конкретных препаратах, то выбор средств зависит прежде всего от того, к какой группе заболеваний относится та или иная проблема. Так, по словам эксперта, при грибковых и грибоподобных болезнях применяют фунгициды, которые разрешены для огурца в конкретных условиях выращивания (то есть для открытого грунта или для теплицы).

© Shutterstock/FOTODOM / dimid_86 Опрыскивание огурцов © Shutterstock/FOTODOM / dimid_86 Опрыскивание огурцов

“Нельзя ориентироваться только на название препарата из интернета. Нужно смотреть действующую регистрацию, культуру, болезнь, дозировку, срок ожидания до сбора урожая и кратность обработок”, — акцентирует внимание россиян Жаннета Вологирова.

По словам эксперта, для профилактики либо лечения болезней на ранних стадиях могут использоваться биопрепараты на основе Bacillus subtilis, Trichoderma и других полезных микроорганизмов. Но лишь в том случае, если они разрешены для конкретной культуры. “Они лучше работают заранее или при первых признаках, а не когда половина растения уже поражена. Медьсодержащие препараты могут применяться против ряда грибковых и бактериальных заболеваний, но с ними нужна осторожность: важно соблюдать регламент, не превышать дозировки и учитывать срок ожидания до сбора урожая”, — отмечает эксперт.

А вот народные средства для лечения огурцов специалист не советует рассматривать. “Они могут лишь частично сдерживать развитие проблемы на самой ранней стадии, а при превышении концентрации способны вызвать ожоги листьев. Растворы молочной сыворотки, соды или золы не заменяют агротехнику и зарегистрированные средства защиты при развитом пероноспорозе, бактериозе, фузариозе или сильных гнилях”, — добавляет Жаннета Вологирова.

Профилактика болезней огурцов

Так как к развитию заболеваний нередко приводит не только использование зараженного материала, но и неправильные условия выращивания культур, то для профилактики многих болезней важно обращать внимание и на эту область. Среди ключевых рекомендаций:

не загущать огурцы;

при выращивании в теплице регулярно проветривать посадки, особенно после полива;

поливать огурцы в утреннее время и теплой водой,. Желательно делать это под корень, не смачивая листья;

соблюдать севооборот (не высаживать огурцы и другие тыквенные культуры на одном месте несколько лет подряд);

в конце сезона убирать растительные остатки, так как на них нередко сохраняются возбудители болезней;

не работать с огурцами, если листья растения мокрые: при пасынковании, подвязке и сборе урожая инфекция будет легче переноситься с растения на растение;

для огурцов предпочтительна рыхлая и дренированная почва. Если постоянно переливать культуру, использовать холодную воду и допускать переохлаждение корней, то резко повышается риск корневых гнилей;

приобретать семена у надежных и проверенных производителей, а при выборе гибридов обращать внимание на устойчивость к основным болезням.

“Однако важно помнить, что устойчивость не означает полной неуязвимости: при высокой влажности, загущении и плохом уходе заболеть может даже устойчивый гибрид”, — отмечает Жаннета Вологирова.

© Shutterstock/FOTODOM / Katerina Dalemans Выращивание огурцов в теплице © Shutterstock/FOTODOM / Katerina Dalemans Выращивание огурцов в теплице

Устойчивые сорта огурцов к болезням

При выборе огурцов на посадку стоит обращать внимание не только на такие показатели, как урожайность и вкус сорта, но и на обозначения его устойчивости к болезням. Данную информацию производители указывают на упаковке, например, отмечают, что тот или иной сорт устойчив или толерантен к мучнистой росе, вирусу мозаики огурца, кладоспориозу, корневым гнилям или пероноспорозу.

“В продаже встречаются популярные гибриды, у которых производители могут указывать устойчивость или толерантность к отдельным заболеваниям, например Кураж F1, Герман F1, Маша F1, Мурашка F1, Зозуля F1, Апрельский F1. Но этот перечень нельзя воспринимать как список универсально устойчивых сортов: нужно смотреть конкретное описание на упаковке и у производителя”, — добавляет эксперт.

© Shutterstock/FOTODOM / VH-studio Удобрение огурцов © Shutterstock/FOTODOM / VH-studio Удобрение огурцов

Советы экспертов по защите огурцов от болезней

“Самая сильная защита огурцов — не одно "чудо-средство", а сочетание профилактики, правильного полива, проветривания, удаления пораженных частей растения и грамотного выбора гибридов. Если болезнь уже появилась, сначала нужно определить группу проблемы: грибковая или грибоподобная, бактериальная или вирусная. От этого зависит вся тактика. Фунгициды не лечат вирусы, подкормки не лечат бактериоз, а народные средства не спасают посадки при сильном пероноспорозе. Чем раньше замечены первые пятна и исправлены условия выращивания, тем выше шанс сохранить урожай”, — говорит Жаннета Вологирова.