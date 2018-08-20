Память места. Екатеринбург

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© Голос России Память места. Екатеринбург © Голос России

В этом эпизоде мы гуляем по Екатеринбургу и заходим в места, связанные с семьей Романовых. Почему дом Ипатьева был снесен в 1977 году? Виноват ли Борис Ельцин в уничтожении дома? Как зал памяти Романовых оказался в городке чекистов, в бывшем здании ДК им. Ф.Э. Дзержинского? Где и кем были найдены останки Николая II? И почему цесаревич Алексей и княжна Мария так и не были захоронены вместе с семьей в Петропавловской крепости? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com