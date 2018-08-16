Шахта № 7. Ганина Яма

25 0 0

© Голос России Шахта № 7. Ганина Яма © Голос России

В этом эпизоде мы отправляемся в Ганину Яму. Там находится заброшенная шахта, куда в ночь с 16 на 17 июля 1918 года привезли тела убитых членов царской семьи и их слуг. Почему большевики сожгли одежду убитых и не забрали бриллианты, найденные в корсетах дочерей Николая? Что обнаружил на месте преступления белый следователь Николай Соколов, приехавший туда для расследования шесть месяцев спустя? И какая трагедия разыгралась в другой шахте, в соседнем Алапаевске, на следующий день после убийства Николая? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com