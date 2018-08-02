Тобольск. Дом свободы

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© Голос России Тобольск. Дом свободы © Голос России

В этом эпизоде мы отправляемся в Тюмень, а оттуда в Тобольск – именно по такому маршруту проехал император с семьей в августе 1917 года. Тобольск стал местом новой ссылки для Николая II почти на 8 месяцев. Почему Керенский отправил бывшего царя в Тобольск? Сколько человек охраняли Николая? Почему семья любила проводить время на крыше дома? Что стало с тем самым домом, где жили Романовы? И кто из жителей Тобольска видел царя своими глазами? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com