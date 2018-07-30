Блокада Петербурга

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© Голос России Блокада Петербурга © Голос России

В этом эпизоде мы рассказываем, как общество реагировало на отречение Николая II и каким стал Петроград после заката монархии в марте 1917-го. Почему столичные газеты штамповали оскорбительные карикатуры на Романовых? Откуда взялись очереди на улицах? Кто был настоящим хозяином города? Остались ли защитники монархии? Почему сотрудники Русского музея не могли добраться до работы? Как приходилось зарабатывать художникам и писателям, чтобы выжить? И почему общество оказалось равнодушно к судьбам Николая и его детей? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com