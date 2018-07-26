Выбор Николая: семья или трон?

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© Голос России Выбор Николая: семья или трон? © Голос России

В этом эпизоде мы рассказываем о том, каким человеком был Николай II. Хотел ли он править или быть домохозяином, как относился к Александре Федоровне, из-за чего переживал, мог ли сказать правду в глаза. Был ли он слаб и один виновен в развале империи или оказался заложником ситуации? Разобраться в этой исторической драме нам помог автор биографии Николая II в серии ЖЗЛ, историк Сергей Фирсов. Ему мы адресовали самый сложный вопрос – можно ли считать, что после отречения император обрек свою семью на смерть? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com