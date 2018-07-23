Из окна поезда. Отречение

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© Радио Sputnik Из окна поезда. Отречение © Радио Sputnik

В этом эпизоде мы пытаемся понять, как так вышло, что Николай II перестал быть царем. Почему он оказался один в том самом вагоне поезда под Псковом в марте 1917 года, где был составлен акт об отречении от престола? Что заставило Николая Александровича подписать этот документ? Почему никто не остановил его, не попросил остаться? Измена или человеческая слабость? Где в этот момент была императрица Александра Федоровна с детьми? И что в итоге помешало царской семье уехать жить в Лондон? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com