Прощание с домом

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© Радио Sputnik Прощание с домом © Радио Sputnik

В этом эпизоде мы рассказываем о семейном доме Романовых в Царском селе. Что хранили в шкафах дочери императора? Кто описывал имущество дворцов, и откуда появились фотографии интерьеров? Что из вещей Николая II удалось спасти, какие предметы потерялись навсегда? Можно ли восстановить семейный дом Романовых? И почему сотрудникам музея "Царское село" запрещено входить в комнаты Александровского дворца по одному? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com