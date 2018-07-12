Последнее путешествие Романовых. Царское село

18 0 0

© Голос России Последнее путешествие Романовых. Царское село © Голос России

Сто лет без царя. После отречения от престола Николая II и его семью ждали тяжелые полтора года. Мы прошли их дорогой. Увидели своими глазами то, что не расскажут путеводители и учебники истории. sputnikpodcasts@gmail.com