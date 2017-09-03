Опустевший особняк Лотропа после закрытия торгпредства России в Вашингтоне

Корреспонденту агентства Ruptly удалось попасть здание российского Торгового представительства в Вашингтоне в день его официального закрытия, когда оттуда уже вывезли вещи и оборудование. Вместе с одной из сотрудниц учреждения они прогулялись по опустевшим залам и кабинетам особняка Лотропа.